Σε ηλικία 70 ετών, η Wisdom (Σοφία) το άλμπατρος έγινε για μία ακόμα φορά μαμά.

Θεωρείται ως το «παλαιότερο γνωστό άγριο πουλί στην ιστορία», και έχει ζήσει περισσότερο από προηγούμενους συντρόφους της αλλά και τον βιολόγο Chandler Robbins, που την εντόπισε για πρώτη φορά το 1956.

Η Wisdom εκκόλαψε το νεοσσό της την 1η Φεβρουαρίου στο εθνικό καταφύγιο άγριας πανίδας του Midway Atoll στον Βόρειο Ειρηνικό, όπου πάνω από ένα εκατομμύριο άλμπατρος επιστρέφουν κάθε χρόνο.

Ο μακροχρόνιος σύντροφος της Wisdom, ο Akeakamai, με τον οποίο είναι ζευγάρι από το 2010 σύμφωνα με την Υπηρεσία Ψαριών και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ (USFWS), είναι ο πατέρας του νεοσσού. Το USFWS δήλωσε επίσης ότι οι άλμπατρος βρίσκουν τους συντρόφους τους μέσω «χορευτικών πάρτι».

«Πιστεύουμε ότι η Wisdom είχε και άλλους συντρόφους», δήλωσε η βιολόγος της Υπηρεσίας Ψαριών και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ δρ Beth Flint.

«Αν και το άλμπατρος ζευγαρώνει για μία ζωή, μπορεί να βρει νέους συντρόφους αν είναι απαραίτητο - για παράδειγμα αν πεθάνει ο σύντροφό του».

Το USFWS εκτιμά ότι η Wisdom έχει γεννήσει περισσότερο από 30 φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Ο Sean Dooley, διευθυντής εθνικών δημόσιων υποθέσεων για το BirdLife Australia, ήταν ενθουσιασμένος για τα νέα της Wisdom.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι η αλιεία με παραγάδια και άλλες αλιευτικές βιομηχανίες έχουν επηρεάσει σημαντικά τα θαλάσσια πτηνά όπως το άλμπατρος ενώ η κλιματική αλλαγή έχει βλάψει το είδος της Wisdom.

🚨Cute baby alert! Wisdom's chick has hatched!!! 🐣😍



Wisdom, a mōlī (Laysan albatross) and world’s oldest known, banded wild bird is at least 70 years old. Biologists estimate she has had at least 30-36 chicks. https://t.co/cjM8X2clme



📸-Jon Brack/Friends of Midway Atoll NWR pic.twitter.com/voK0kO27ed