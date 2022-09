Η Τσάρλι Ντ' Αμέλιο έκανε χορό από το TikTok στο Dancing with the Stars- αλλά υπάρχει πρόβλημα

Η Τσάρλι Ντ' Αμέλιο εντυπωσίασε στην πρεμιέρα της 31ης σεζόν του Dancing with the Stars με μια χορογραφία εμπνευσμένη από το TikTok.

Η διάσημη influencer των social media εντυπωσίασε τους κριτές με το ντεμπούτο της στην πίστα, χορεύοντας cha-cha με τον χορογράφο Μαρκ Μπάλας.

Και δεν θα μπορούσε να κάνει καλύτερη επιλογή για το πρώτο της χορευτικό κομμάτι από το «Savage» της Megan Thee Stallion, το οποίο χρησιμοποίησε ως ευκαιρία για να αποτίσει φόρο τιμής σε ένα dance trend που την έκανε διάσημη.

Η στιγμή δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους κριτές Len Goodman, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli και Derek Hough να το απολαμβάνουν δεόντως.

«Τσάρλι, είπες ότι μπορεί να υπήρχαν προσδοκίες επειδή έχεις ξαναχορέψει», είπε ο Hough.«Αλλά, ξέρεις κάτι, ανταποκρίθηκες στις προσδοκίες και τις ξεπέρασες με αυτόν τον χορό».

Και χάρη στο TikTok, το χορευτικό ζευγάρι είναι τώρα πρώτο στο διαγωνισμό, έχοντας συγκεντρώσει 32 στα 40.

Προς το παρόν κανείς δεν ξέρει αν στα επόμενα επεισόδια η Τσάρλι Ντ' Αμέλιο με τον παρτενέρ της θα χρησιμοποιήσουν κι άλλες τάσεις του TikTok για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού, ωστόσο ένα είναι σίγουρο- το συγκεκριμένο ζευγάρι έχει οπωσδήποτε ανεβάσει τον πήχη για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους.

Ωστόσο η συμμετοχή της διάσημης influencer στη φετινή σεζόν του DWTS έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι η ίδια και αρκετοί άλλοι influencers του TikTok κερδοσκοπούν από τους μαύρους σταρ του TikTok.της πλατφόρμας.

Omg. Black TikTok creators are refusing to make a dance to Thot S*it (meg's new jawn) & the way these white creators are FLAILING. I live. 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/jDWeShbeIH

I think Black creators should just stop creating content for like a good 6 months and just observe what these people come up with https://t.co/xJiXRnUdcX