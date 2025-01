Η σκληρή κριτική της Vogue για το επίσημο πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ

Σκληρή κριτική άσκησε το διάσημο περιοδικό μόδας Vogue στην Μελάνια Τραμπ με αφορμή το επίσημο πορτρέτο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ.

Στο άρθρο της η Χάνα Τζάκσον υποστηρίζει ότι «η ασπρόμαυρη φωτογραφία της Ρετζίν Μαχό απεικονίζει την Μελάνια, με το Μνημείο της Ουάσινγκτον να δεσπόζει πάνω από τον ώμο της, να ακουμπά τα δάχτυλά της σε ένα μαύρο γραφείο και να κοιτάζει την κάμερα σαν να θέλει να πει: «Απολύεσαι». Πράγματι, η Τραμπ έμοιαζε περισσότερο σαν να πρωταγωνιστούσε σε ένα επεισόδιο του The Apprentice παρά σαν να αναλάμβανε τον ρόλο της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών».

Στη συνέχεια το άρθρο χαρακτηρίζει την Μελάνια ως ταχυδακτυλουργό, καθώς αναφέρει ότι «η πρώτη κυρία φόρεσε ένα μαύρο σακάκι σμόκιν Dolce & Gabbana με σατέν πέτο πάνω από ένα λευκό κουμπωμένο πουκάμισο, το οποίο συνδύασε με μια κορδέλα Ralph Lauren και ένα παντελόνι. Η επιλογή να φορέσει σμόκιν -σε αντίθεση με σακάκι ή μπλούζα- έκανε την Τραμπ να μοιάζει περισσότερο με ταχυδακτυλουργό παρά με δημόσιο υπάλληλο. Ίσως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μια γυναίκα που ζούσε σε ένα χρυσοποίκιλτο ρετιρέ, της οποίας η φήμη είναι τόσο συνυφασμένη με μια αυτοκρατορία ριάλιτι-τηλεόρασης, θα αρνιόταν να εγκαταλείψει τους θεατρινισμούς».

Melania Trump opted for a tuxedo for her black-and-white boardroom pastiche. https://t.co/4Gr8n5LvN2