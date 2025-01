Μελάνια Τραμπ: Το επίσημο πορτρέτο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ - Το BBC αποκωδικοποιεί τι θέλει να «πει»

Στη δημοσιότητα δόθηκε το νέο επίσημο πορτρέτο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ φωτογραφήθηκε στον Λευκό Οίκο, στο «Yellow Oval Room» στις 21 Ιανουαρίου, μία ημέρα μετά την τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Το πορτρέτο δημιουργήθηκε από τη Βελγίδα φωτογράφο Ρετζίν Μαχό (Régine Mahaux), η οποία φωτογραφίζει την οικογένεια Τραμπ, για περισσότερα από 20 χρόνια.

«Ήταν πραγματικά τιμή μου που επιλέχθηκα να φωτογραφίσω αυτό το επίσημο πορτρέτο για δεύτερη φορά» δήλωσε η Ρετζίν Μαχό στο BBC. «Ως καλλιτέχνις το να συνεργάζεσαι με μια τόσο εμπνευσμένη γυναίκα είναι μεγάλο προνόμιο. Είναι τελειομανής και συμμετείχε πραγματικά στη δημιουργική διαδικασία» συμπλήρωσε.

Η Μελάνια Τραμπ, πόζαρε με μια εμφάνιση εμπνευσμένη από την ανδρική συλλογή Dolce & Gabbana επιλέγοντας ένα μαύρο κοστούμι και ένα λευκό πουκάμισο χωρίς καθόλου κοσμήματα. Στέκεται όρθια, ακουμπώντας τα χέρια της σε ένα τραπέζι ενώ πίσω της διακρίνεται το Μνημείο του Ουάσινγκτον το οποίο δεσπόζει στην πρωτεύουσα της χώρας.

Η Μαχό, είχε επίσης, αναλάβει τη φωτογράφιση του επίσημου πορτρέτου και κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Εκείνη η φωτογραφία ήταν έγχρωμη, με τη Μελάνια Τραμπ να φορά ένα μαύρο σμόκιν επίσης Dolce & Gabbana και εντυπωσιακά κοσμήματα σύμφωνα με το WWD.

Here are the two official portraits of First Lady Melania Trump from 2017 and 2025.



Which one do you like better? pic.twitter.com/AdJikFlbg7