Η Σακίρα μιλά πρώτη φορά για τον χωρισμό με τον Πικέ- «Η πιο σκοτεινή ώρα της ζωής μου»

«Αυτή είναι πιθανότατα η πιο σκοτεινή ώρα της ζωής μου», εξομολογήθηκε η Σακίρα, μιλώντας πρώτη φορά για τον χωρισμό της με τον Ζεράρ Πικέ.

Η Κολομβιανή σταρ ανακοίνωσε τον Ιούνιο τον χωρισμό της με τον ποδοσφαιριστή. Ακόμη είναι ανοιχτή η «μάχη» για την κηδεμονία των δύο γιων τους- του 9χρονου Μίλαν και του 7χρονου Σάσα- ενώ η τραγουδίστρια περιμένει να οριστεί η δίκη της για τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή με τις οποίες είναι αντιμέτωπη.

«Είναι πολύ δύσκολο να μιλάω για αυτό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που είναι η πρώτη φορά που αναφέρομαι σε αυτή την κατάσταση σε μία συνέντευξη», είπε στο Elle, μιλώντας για το χωρισμό της με τον Ζεράρ Πικέ.

«Έμεινα σιωπηλή και απλά προσπάθησα να το διαχειριστώ όλο αυτό. Είναι δύσκολο να μιλήσω για αυτό, κυρίως επειδή το περνάω ακόμη, επειδή είμαι στο φως της δημοσιότητας και διότι ο χωρισμός μας δεν είναι συνηθισμένος. Υπήρξε δύσκολο όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τα παιδιά μου. Απίστευτα δύσκολο», παραδέχθηκε.

Η Σακίρα μίλησε και για την «πολιορκία» των παπαράτσι. «Έχω παπαράτσι έξω από το σπίτι μου διαρκώς. Και δεν υπάρχει μέρος στο οποίο μπορώ να κρυφτώ από αυτούς με τα παιδιά μου, εκτός από το σπίτι μου. Δεν μπορούμε να κάνουμε έναν περίπατο στο πάρκο όπως μια συνηθισμένη οικογένεια, να φάμε παγωτό ή να κάνουμε όποια δραστηριότητα χωρίς να μας ακολουθούν οι παπαράτσι. Είναι τόσο δύσκολο», περιέγραψε.

Thank you to the @ELLEmagazine team, it’s always so nice to work with you, you were so sweet. And thanks to @JaumedeLaiguana for the beautiful pictures. https://t.co/KJqbAoY1B2 pic.twitter.com/panyBcbX8Z