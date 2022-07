Σακίρα: Φυλάκιση 8 ετών ζητούν Ισπανοί εισαγγελείς για φορολογική απάτη

Ποινή 8ετούς φυλάκισης ζητούν οι εισαγγελείς της Ισπανίας για την Σακίρα για τη φορολογική απάτη, όπως μεταδίδει το AFP.

Η Σακίρα κατηγορείται ότι δεν κατέβαλε τους φόρους, το 2012-2014, όταν διέμενε στην Ισπανία, αποκρύπτοντας το εισόδημά της μέσα από φορολογικούς παράδεισους.

#BREAKING Spain prosecutors call for eight-year prison sentence for Shakira over tax fraud pic.twitter.com/Wf3eoJD7Vu