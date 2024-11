Η Ρωσία απειλεί να επιτεθεί στην Πολωνία: Μπορεί να χτυπήσει αμερικανική βάση χρησιμοποιώντας «προηγμένα όπλα»

Η Ρωσία απείλησε το πρωί της Πέμπτης να πλήξει αεροπορικές βάσεις των ΗΠΑ στην Πολωνία με «προηγμένα όπλα», λίγες ώρες αφότου φέρεται να εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με στόχο επιχειρήσεις και κρίσιμης σημασίας υποδομές στην κεντροανατολική πόλη Ντνίπρο.

Η Μόσχα δήλωσε ότι το άνοιγμα μιας νέας αμερικανικής βάσης πυραυλικής άμυνας στο Ρεντζικόβο κοντά στις ακτές της Βαλτικής θα «αυξήσει το συνολικό επίπεδο πυρηνικού κινδύνου», προσθέτοντας ότι η βάση έχει προστεθεί σε έναν κατάλογο πιθανών στόχων για τη Ρωσία.

Η βάση αεράμυνας, που άνοιξε στις 13 Νοεμβρίου, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πυραυλικής ασπίδας του ΝΑΤΟ με την ονομασία «Aegis Ashore», η οποία έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση βαλλιστικών όπλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς.

«Πρόκειται για άλλο ένα προκλητικό βήμα σε μια σειρά αποσταθεροποιητικών ενεργειών από τους Αμερικανούς και τους συμμάχους τους», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. «Η βάση πυραυλικής άμυνας στην Πολωνία έχει προστεθεί στον κατάλογο των στόχων προτεραιότητας για πιθανή καταστροφή, η οποία, αν χρειαστεί, μπορεί να εκτελεστεί με ένα ευρύ φάσμα προηγμένων όπλων» υποστήριξε η Ζαχάροβα.

Η δήλωσή της ήρθε λίγα λεπτά αφότου η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο από την περιοχή του Αστραχάν κατά τη διάρκεια πρωινής επίθεσης.

Το χτύπημα έρχεται μετά τη χρήση από την Ουκρανία αμερικανικών πυραύλων ATACMS και βρετανικών πυραύλων Storm Shadow για την κατεδάφιση στόχων εντός της Ρωσίας αυτή την εβδομάδα, κάτι που η Μόσχα είχε προειδοποιήσει εδώ και μήνες ότι θα θεωρηθεί σημαντική κλιμάκωση.

Η πολεμική αεροπορία δεν διευκρίνισε ποιος ICBM εκτοξεύτηκε, αλλά η εκτόξευσή του έρχεται λίγες ώρες μετά την δήλωση Ρώσου στρατιωτικού αναλυτή ότι οι δυνάμεις της Μόσχας θα μπορούσαν να εξαπολύσουν τον τρομακτικό πύραυλο RS-26 «Frontier» σε αντίποινα για τα πλήγματα Storm Shadow.

⚡️ In the morning, Russia launched an intercontinental ballistic missile, a "Kinzhal" and seven X-101 cruise missiles



Air defense forces destroyed six X-101 missiles. pic.twitter.com/jmp3MeeWWU