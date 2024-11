Ουκρανία: Η Ρωσία εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, λέει το Κίεβο

Η Ρωσία εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο από την περιοχή του Αστραχάν κατά τη διάρκεια πρωινής επίθεσης, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Η ρωσική επίθεση είχε στόχο επιχειρήσεις και κρίσιμης σημασίας υποδομές στην κεντροανατολική πόλη Ντνίπρο, ανακοίνωσε η ουκρανικήα Πολεμική Αεροπορία, σε μια φάση κλιμάκωσης του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας και ο οποίος διαρκεί ήδη 33 μήνες. Δεν είναι σαφές από την ανακοίνωση ποιος ήταν ο στόχος του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου ούτε αν προκάλεσε οποιαδήποτε ζημιά.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης, ότι κατέρριψαν έξι πυραύλους κρουζ Kh-101 που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία στη διάρκεια επίθεσης.

⚡️ In the morning, Russia launched an intercontinental ballistic missile, a "Kinzhal" and seven X-101 cruise missiles



