«Θα έρθει η σειρά όλων σας»: Μετά τον απαγχονισμό του Σαντάμ Χουσεΐν, ο Καντάφι προειδοποιούσε αλλά ο Άσαντ γελούσε

«Θα έρθει η σειρά όλων σας, θα έρθουν για εσάς. Αυτό που συνέβη με τον Σαντάμ περιμένει και εσάς», είχε προειδοποιήσει ο Μουαμάρ Καντάφι τους ηγέτες των αραβικών χωρών το 2008, μιλώντας στη σύνοδο εκείνης της χρονιάς που είχε πραγματοποιηθεί στη Συρία.

Η προειδοποίηση εκείνη του Καντάφι είχε προκαλέσει γέλια - οι τηλεοπτικές κάμερες απαθανάτισαν τον Χόσνι Μουμπάρακ, τότε ηγέτη της Αιγύπτου, και τον Μπασάρ αλ Άσαντ να γελούν με τον ηγέτη της Λιβύης.

Ακριβώς τρία χρόνια αργότερα, η εξουσία του Χόσνι Μουμπάρακ, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Αιγύπτου επί 30 χρόνια, ανατράπηκε από την επανάσταση των φοιτητών του Καΐρου. Μόνο ο στρατός, στον οποίο μετέφερε ειρηνικά την εξουσία, έσωσε τον Μουμπάρακ από βάναυσα αντίποινα. Ακολούθησαν έξι χρόνια που ο Μουμπάρακ ήταν στη φυλακή, σε νοσοκομεία και αφέθηκε ελεύθερος μόνο όταν ήταν πια πολύ ηλικιωμένος, σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Την ίδια περίοδο, ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία. Η Δαμασκός ήταν υπό πολιορκία για σχεδόν τρία χρόνια, αλλά στη συνέχεια η κατάσταση επιλύθηκε υπέρ του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Τώρα η Δαμασκός έπεσε εν μία νυκτί και ο Άσαντ δραπέτευσε στη Ρωσία, που του προσέφερε καταφύγιο.

Σε εκείνη τη σύνοδο του 2008, ο Καντάφι ρώτησε τους συμμετέχοντες: «Πώς μπορούμε να δεχθούμε ότι μια ξένη δύναμη έρχεται να ανατρέψει έναν Άραβα ηγέτη ενώ εμείς στεκόμαστε και παρακολουθούμε;». Είχε πει ακόμη ότι ο Σαντάμ Χουσεΐν ήταν κάποτε σύμμαχος της Ουάσιγκτον, «αλλά τον πούλησαν».

«Εσείς είστε οι επόμενοι», είπε ο Καντάφι στους Άραβες ηγέτες που συμμετείχαν στη διάσκεψη. Όπως μετέδιδε τότε το αραβικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα, μερικοί από τους Άραβες έδειχναν έκπληκτοι ενώ άλλοι είχαν ξεσπάσει σε γέλια με το ύφος του, σε μια αυθόρμητη αντίδραση που δείχνει ότι οι περισσότεροι από τους ηγέτες των αραβικών χωρών αντιμετώπιζαν τον Μουαμάρ Καντάφι περίπου σαν γραφικό.

