Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοινώνει δάνειο 35 δισ. ευρώ από την ΕΕ στην Ουκρανία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ταξίδεψε στο Κίεβο την Παρασκευή για να ανακοινώσει ένα δάνειο 35 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ για την Ουκρανία ως μέρος ενός σχεδίου της G7 για συγκέντρωση 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων από μελλοντικά κέρδη από παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία, τρία άτομα με γνώση του σχεδίου είπε στους Financial Times.

Στην όγδοη επίσκεψή της στην Ουκρανία, η φον ντερ Λάιεν έγραψε στο Χ κατά την άφιξή της ότι θα συναντούσε ηγέτες στο Κίεβο για να συζητήσουν μια σειρά θεμάτων από «την ετοιμότητα για το χειμώνα στην άμυνα, έως την ένταξη [ΕΕ] και την πρόοδο στα δάνεια της G7».

When a Russian bomb hits, the State Service firefighters rush to tame the flames and rescue people. We support them with power generators and emergency equipment. I also visited one of President @ZelenskyyUa ’s invincibility points - precious energy shelters in times of crisis. pic.twitter.com/xmMr6MEhKd

Η ανακοίνωση του δανείου έρχεται σε μια περίοδο πρόσθετης και επείγουσας ανάγκης βοήθειας για την Ουκρανία λόγω των επανειλημμένων επιθέσεων της Ρωσίας στην ενεργειακή της υποδομή και μετά από μήνες διαπραγματεύσεων με τους εταίρους της G7 σχετικά με το μερίδιό τους και τη δομή του δανείου.

«Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προστασία ζωών στην Ουκρανία από τη ρωσική επιθετικότητα», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το βράδυ της Πέμπτης. «Υπάρχει μια σαφής απόφαση σχετικά με 50 δισεκατομμύρια δολάρια για την Ουκρανία από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και χρειάζεται ένας μηχανισμός για την εφαρμογή της για να διασφαλιστεί ότι αυτή η υποστήριξη προς την Ουκρανία θα γίνει αισθητή στο εγγύς μέλλον», πρόσθεσε.

We are preparing for important negotiations with our European partners — with the President of the European Commission, Ursula von der Leyen @vonderleyen. As we approach the winter season—and especially during this critical autumn—we have many pressing issues that significantly… pic.twitter.com/xyD4aVUZdi