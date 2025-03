Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, υποστήριξε ότι το Κίεβο «συμφώνησε» να διοργανώσει προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες ή στοιχεία που να στηρίζουν τον ισχυρισμό του.

Σε συνέντευξή του στον πρώην παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, που προβλήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι «θα γίνουν εκλογές στην Ουκρανία», προσθέτοντας ότι η ηγεσία της εμπόλεμης χώρας «συμφώνησε σε αυτό».

Ο δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον είχε ταξιδέψει στη Ρωσία το 2024 για να πάρει συνέντευξη από τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, θέλοντας, όπως είχε πει, να προστατεύσει το δικαίωμα τον Αμερικανών να μάθουν την αλήθεια και να μην είναι «σκλάβοι».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει τις πιέσεις της ώστε να αναγκάσει την Ουκρανία να οργανώσει εκλογές σε καιρό πολέμου, κάτι που συνταγματικά απαγορεύεται στη χώρα.

