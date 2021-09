Παρά τους πρόσφατους ισχυρισμούς της Nicki Minaj πως φίλος συγγενικού της προσώπου απέκτησε προβλήματα γονιμότητας από το εμβόλιο κατά της Covid-19, οι επιστήμονες εξακολουθούν να είναι κατηγορηματικοί πως τα εμβόλια δεν βλάπτουν το σπέρμα και την ανδρική ή τη γυναικεία γονιμότητα.



Όπως αποκάλυψε χθες η διάσημη ράπερ, δεν μπορούσε να παραστεί στο Met Gala καθώς δεν είχε εμβολιαστεί και, άρα, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που είχαν ορίσει οι διοργανωτές.

«Θέλουν να εμβολιαστείς για το Met. Αν εμβολιαστώ, δεν θα το κάνω για το Met. Θα γίνει όταν νιώσω πως έχω κάνει αρκετή έρευνα. Το δουλεύω. Στο μεταξύ αγάπες μου, να είστε ασφαλείς. Φορέστε μάσκα με δύο κορδόνια που πιάνουν το κεφάλι και το πρόσωπο. Όχι τη χαλαρή» έγραψε η ίδια στο Twitter.

Έπειτα, μοιράστηκε μια ιστορία για ένα φίλο συγγενούς της που ισχυρίστηκε πως αφότου εμβολιάστηκε «έγινε στείρος».



«Ο ξάδερφός μου στο Τρινιντάντ δεν θα κάνει το εμβόλιο γιατί ένας φίλος του το έκανε και έγινε στείρος. Οι όρχεις του πρήστηκαν. Σε λίγες εβδομάδες θα παντρευόταν, τώρα η κοπέλα ακύρωσε το γάμο. Οπότε, προσευχηθείτε και βεβαιωθείτε πως είστε εντάξει με την απόφασή σας, πως δεν εκβιαστήκατε» έγραψε.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Σύμφωνα με την ειδική δημόσιας υγείας, Leana Wen, η ανικανότητα και τα προβλήματα γονιμότητας δεν είναι μεταξύ των παρενεργειών κανενός από τα εμβόλια κατά της Covid-19 που έχουν εγκριθεί. «Δεν ισχύει πως ο εμβολιασμός συνδέεται με στειρότητα ούτε σε γυναίκες ουτε σε άνδρες» ανέφερε κατηγορηματικά η δρ. Γουέν, εντατικολόγος και καθηγήτρια δημόσιας υγείας στο πανεπιστήμιο George Washington.



«Στην πραγματικότητα, γνωρίζουμε πως υπάρχουν επιπτώσεις αν κάποιος κολλήσει κορωνοϊό όσον αφορά τον ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα» διευκρινίζει, προσθέτοντας πως «υπάρχουν μελέτες που έχουν συνδέσει την οσχεϊκή δυσφορία και τον χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων με τον κορωνοϊό. Επιπλέον, υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ της οσχεϊκής διόγκωσης και υπεραιμίας με τον κορωνοϊό. Οπότε, το υπογραμμίζουμε, αυτά δεν συνδέονται με το εμβόλιο, αλλά με την ασθένεια».

Σ'αυτό συνηγορεί και πρόσφατη, μικρής έκτασης, έρευνα, όπου οι ερευνητές του Τμήματος Ουρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι στη Φλόριντα -οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "Journal of American Medical Association" (JAMA)- μελέτησαν 45 άντρες ηλικίας 18 έως 35 ετών, που έδωσαν δείγμα σπέρματος πριν κάνουν το mRNA εμβόλιο και οι οποίοι έδωσαν ξανά σπέρμα 75 ημέρες μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Η ανάλυση του σπέρματος έδειξε ότι δεν υπήρξε καμία ποιοτική διαφορά μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Η αντίδραση των social media

Το αμφιλεγόμενο τουίτ της Μινάζ προκάλεσε κύμα σαρκασμού στα social media, με κάποιους από τους χρήστες να προσπαθούν να καταρρίψουν τους ισχυρισμούς τους με επιστημονικά δεδομένα.

BREAKING: Footage of Nicki Minaj's vaccinated cousin from Trinidad falling down the stairs at the Met Gala after he tripped over his swollen balls. pic.twitter.com/HbeOW8pP7s — Colin Stevens (@ColinDStevens) September 13, 2021

Nicki’s cousin walking down the streets of Trinidad after he got the vaccine: pic.twitter.com/W4OsLX0NFU — Brian Jimenez (@BrivnJimenez) September 13, 2021

Sorry, @NICKIMINAJ, not a side effect of the vaccine. It's called hydrocele. In adults, the 2 primary causes are injury or STD (chlamydia or gonorrhea). Probably your cousin's friend was taking one last marriage fling, picked up an STD & is blaming vaccines. He needs an MD, stat https://t.co/I7OFSFqK9o — Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) September 13, 2021

Με πληροφορίες από People/PinkNews