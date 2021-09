Met Gala 2021: Το φόρεμα «Tax the Rich», το πράσινο μωρό και το φιλί των Bennifer - 8 στιγμές που ξεχώρισαν

Με ένα πλήθος διαδηλωτών του κινήματος Black Lives Matter εκτός και απαιτούμενο εμβόλιο εντός, το πολυαναμενόμενο Met Gala πραγματοποιήθηκε τελικά χθες στη Νέα Υόρκη. Η εκδήλωση, που διοργανώνεται συνήθως την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, ακυρώθηκε το 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και αναβλήθηκε εκ νέου φέτος για τον ίδιο λόγο.

Το χθεσινό Met Gala είχε θέμα «American independence» (Αμερικανική Ανεξαρτησία) και οικοδεσπότες τον ηθοποιό Timothée Chalamet, την τραγουδίστρια Billie Eilish, την πρωταθλήτρια του τένις Naomi Osaka και την ποιήτρια Amanda Gorman- όλοι αγαπημένοι της Gen Z.

Η ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση για το Costume Institute Gala στο Metropolitan Museum of Fine Arts έχει γίνει κάτι σαν Όσκαρ και Ολυμπιακοί Αγώνες για τη μόδα. Επιπλέον σηματοδοτεί τα εγκαίνια μιας από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του ινστιτούτου- το «In America: A Lexicon of Fashion», που φέτος έχει πιο έντονη πολιτική χροιά από άλλες χρονιές.

Εστιάζοντας σε μια γκάμα σχεδιαστών συχνά στο περιθώριο, ο επιμελητής Andrew Bolton σημείωσε ότι η έκθεση «προήλθε σε μεγάλο βαθμό από το κίνημα Black Lives Matter». Η πολιτική ήταν επίσης παρούσα στο κόκκινο χαλί, με εμφανίσεις που μιλούσαν για το εισόδημα και την ανισότητα των φύλων- προτείνοντας ακόμη και λύσεις.

Η AOC και το «Tax the Rich»

Τα πολιτικά μηνύματα στη μόδα είναι συνήθης υπόθεση, κρυμμένα τις περισσότερες φορές στο χρώμα ή το σχέδιο. Όπως συνέβη με το πίσω μέρος του φορέματος της βουλευτού των Δημοκρατικών, Alexandria Ocasio-Cortez στην παρθενική της εμφάνιση στο Met Gala.

Το φόρεμα ήταν λευκό, με λεπτομέρειες που παρέπεμπαν περισσότερο σε ανδρικό κοστούμι. Αλλά όταν γύριζε πλάτη, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: «Φορολογήστε τους πλούσιους» γραμμένο με κεφαλαία, κόκκινα γράμματα στο πίσω μέρος.

Alexandria Ocasio-Cortez attending the $35,000-a-ticket #MetGala in a Brother Vellies gown blaring "Tax the Rich" is a complicated proposition. pic.twitter.com/prxOojWxwx — Vanessa Friedman (@VVFriedman) September 14, 2021

Το φόρεμα σχεδίασε η καλλιτεχνική διευθύντρια Aurora James του Brother Vellis, φανατική υποστηρίκτρια, όπως λέει η ίδια, της «οικονομικής δικαιοσύνης». Το 2020 ξεκίνησε το 15% Pledge –ένα κάλεσα σε μεγάλα καταστήματα των ΗΠΑ να διασφαλίσουν χώρο τουλάχιστον 15% στα ράφια τους για επιχειρήσεις μαύρων ιδιοκτητών, καμπάνια που αγκάλιασαν ήδη Sephora, West Elm και Vogue.

Η Alexandria Ocasio-Cortez με την Aurora James στο κόκκινο χαλί του 2021 Met Gala. EPA/JUSTIN LANE

Η Ocasio-Cortez δεν ήταν η μοναδική που θέλησε να περάσει κάποιο μήνυμα. Το μοντέλο και ηθοποιός Cara Delevingne, επίσης με λευκό και κόκκινο, είχε γραμμένη την φράση «Peg the Patriarchy» στο στήθος, ενώ η βουλευτής Carolyn Maloney επέλεξε ένα φόρεμα με τα χρώματα από τις Σουφραζέτες (πράσινο, λευκό και μωβ) που έγραφε «Equal rights for women» σε συνδυασμό με δυο μακριές πλεξούδες στα μαλλιά της.

Cara Delevingne και Carolyn Maloney πέρασαν επίσης το δικό τους μήνυμα. AP Images

Το φιλί με μάσκα των Bennifer

Η επανασύνδεση των Jennifer Lopez και Ben Affleck έχει προκαλέσει ντελίριο στους φανς τους. Φορώντας Ralph Lauren, το σύνολο της Lopez λειτούργησε επίσης νοσταλγικά, με ένα ντεκολτέ που θύμισε το θρυλικό φόρεμα Versace στα Όσκαρ με ασορτί καπέλο καουμπόι.

Η Jennifer Lopez. EPA/JUSTIN LANE

Συζήτηση προκάλεσε, όμως, και το φιλί που αντάλλαξαν αφού μπορεί οι μάσκες να συνίστανται αλλά κάποιοι σχολίασαν ότι απαγορεύεται να αγγίζουμε το εξωτερικό μέρος.

Lil Nas X αλά Lady Gaga

Αφού κέρδισε το Video of the Year στα 2021 MTV Video Music Awards, την Κυριακή, με ένα λιλά μισό-κοστούμι μισό-φόρεμα, ο Αμερικανός ράπερ Lil Nas X εμφανίστηκε στο Met Gala με ένα ακόμη πιο περίπλοκο σόου, εμπνευσμένο από διάσημες ποπ ντίβες.

Ντυμένος στα χρυσά διά χειρός Versace, έφτασε τυλιγμένος σε μια αυτοκρατορική κάπα από βελούδο (θυμίζοντας το φόρεμα της Rihanna από το 2015), την οποία πέταξε για να αποκαλύψει μια ολόχρυση πανοπλία (αλά εποχή Sweet Dreams της Beyoncé). Μετά, έβγαλε και την πανοπλία, επιδεικνύοντας την τελευταία του εμφάνιση: μια ολόσωμη φόρμα με κρύσταλλα.

AP Images

AP Images

Ο Lil X Nas εμφανίστηκε με τρία διαφορετικά outfit. EPA/ Justin Lane

Ο Lil Nas X είπε σε δημοσιογράφους στο κόκκινο χαλί πως το ενδυματολογικό σόου συμβόλισε το «coming out από το καβούκι» του τον τελευταίο χρόνο. Αν και πολυσυζητημένες, οι αλλαγές κοστουμιών δεν είναι πρωτότυπες, αφού κάτι παρόμοιο είχε κάνει επίσης η Lady Gaga στο Met Gala του 2019.

Lil Nas X does a Gaga and strips down to reveal three outfits at the #MetGala. Maybe that's now an American thing. pic.twitter.com/28ED45MCiO — Vanessa Friedman (@VVFriedman) September 13, 2021

Το μηχανικό μωρό του Frank Ocean

Ο Frank Ocean εμφανίστηκε στο Met Gala με ένα αλλόκοτο, ρομποτικό μωρό στην αγκαλιά, του οποίου το κεφάλι φαινόταν να κινείται μόνο τους, χαρίζοντας στους φωτογράφους ένα έντονο, τρομακτικό βλέμμα. Ντυμένη με μια πολύχρωμη, ολόσωμη φόρμα, η κούκλα -που ονομάζεται Cody- είχε ίδιο χρώμα με τα φρεσκοβαμμένα μαλλιά του πατέρα της.

Ερωτηματικά για την εμφάνιση του Frank Ocean. AP Images

Το συγκεκριμένο «μωρό» έχει εμφανιστεί, ωστόσο, ξανά στο κόκκινο χαλί. To 2019, κατέφτασε στο πολύχρωμο Met Gala με ένα ασπρόμαυρο τότε σύνολο, προκαλώντας αμφιλεγόμενες αντιδράσεις. Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει καταλάβει την σύνδεση με το φετινό θέμα.

Frank Ocean took a robotic baby to the Met Gala as an accessory that complements his hair color. I have no choice, but to love it. pic.twitter.com/ySLooh1iUy — Dedee 🥀 (@thoughtfulbae) September 14, 2021

Η Whoopie Goldberg για τα εμβόλια

Η απαίτηση όλοι οι καλεσμένοι να έχουν εμβολιαστεί απέκλεισε τουλάχιστον μία σταρ: την Nikki Minaj, που απέδωσε την απουσία της σε έντονο πρήξιμο, έναν ακυρωμένο γάμο και διάφορες άλλες ασαφείς δικαιολογίες.

Η Whoopie Goldberg, από την άλλη, υπερασπίστηκε σθεναρά το υποχρεωτικό εμβόλιο. «Αν δεν σκοπεύεις να εμβολιαστείς, πρέπει πραγματικά να αναρωτηθείς ποια είναι η θέση σου στη χώρα», είπε σε συνέντευξη στο κόκκινο χαλί.

Η ολόμαυρη Kim Kardashian West

Για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, η Kim Kardashian West φόρεσε ένα κατάμαυρο σύνολο που θύμιζε στολή για φετίχ, με καλυμμένος εντελώς το πρόσωπό της. Το πρώτο look, σχεδιασμένο από Balenciaga, πυροδότησε φήμες πως η διάσημη σταρ είχε ξανασμίξει με τον πρώην σύζυγό της, Kanye West.

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, επρόκειτο απλώς για ενδυματολογική πρόβα, εφόσον το φόρεμα των Met Gala σχεδίασε ο ίδιος ο West.

H Kim Kardashian ποζάρει για τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί του Met Gala. EPA/JUSTIN LANE

Όταν η Kardashian-Wes εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Met Gala, το 2013, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη με ένα φλοράλ φόρεμα. έγινε αμέσως meme, με τα περισσότερα να την παρομοιάζουν με καναπέ. Το 2019, πριν το τελευταίο Met Gala, αποκάλυψε πως το φόρεμα και η ανασφάλεια της στιγμής την έκαναν να κλαίει μετά την εκδήλωση, αλλά τελικά κατάφερε να αγαπήσει το look.

Η διαπραγματευτική δύναμη της Billie Eilish

Συνεχίζοντας τις αναφορές στην κλασική μόδα, η Billie Eilish τίμησε το παλιό Χόλιγουντ με ένα φόρεμα Oscar de la Renta και ουρά τεσσάρων μέτρων που απλώθηκε στα διάσημα σκαλιά του Met Gala.

Η Billie Eilish έθεσε έναν όρο για να φορέσει Oscar de La Renta. AP Images

Το σύνολο συνοδευόταν, όμως, από έναν όρο: ο οίκος μόδας να σταματήσει την χρήση γούνας. «Το βρίσκω σοκαριστικό η γούνα να μην έχει απαγορευτεί εντελώς σε αυτό το σημείο, το 2021», δήλωσε μιλώντας στη Vogue. «Αισθάνομαι κατενθουσιασμένη για την αλλαγή που όχι μόνο θα κάνει καλό στα ζώα, αλλά επίσης στον πλανήτη και το περιβάλλον», πρόσθεσε.

Στο παρελθόν έχουν γίνει ξανά προσπάθειες προκειμένου η εταιρία να σταματήσει την χρήση γούνας, μεταξύ άλλων από τους καλλιτεχνικούς διευθυντές του Oscar de la Renta. Αλλά μόνο μετά την παρέμβαση της Eilish, ο διευθυντής Alex Bolen υπέκυψε. «Πρέπει να περιστοιχίζομαι από ανθρώπους με διαφορετική οπτική», είπε στους New York Times.

Billie Eilish only agreed to wear Oscar de la Renta at the #MetGala if the company promised to terminate all fur sales!! https://t.co/P6GAYyBX17 pic.twitter.com/LhV2hbDl4e — Jarett Wieselman (@JarettSays) September 13, 2021

Ερωτήσεις με «βαρύτητα»

Το βάρος των διασήμων θα έπρεπε να είναι απαγορευμένο θέμα συζήτησης, εντός και εκτός κόκκινου χαλιού, αλλά όταν πρόκειται για τα φορέματά τους, οι Simone Biles και Precious Lee απάντησαν με μεγάλη προθυμία.

Το κεντημένο με κρύσταλλα φόρεμα της Biles ζύγιζε 40 κιλά, κι ενώ έδειχνε να το διαχειρίζεται άψογα, είχε ωστόσο μια ομάδα έξι ατόμων να την βοηθούν στα σκαλιά. Το μοντέλο Precious Lee σήκωσε περίπου 45 κιλά κρυστάλλων με εξίσου χαρακτηριστική κομψότητα.

Η Simone Biles και Precious Lee με Area των Beckett Fogg και Piotrek Panszczyk. EPA/Justin Lane

Διάσημοι που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί του φετινού Met Gala:

Brooyklyn Beckham και Nicolas Peltz. AP Images

Ο Timothee Chalamet, ένας από τους οικοδεσπότες της βραδιάς. AP Images

Η Anna Wintour. AP Images

Η ηθοποιός Kristen Stewart. AP Images

Το μοντέλο Irina Shayk. AP Images

Η Gigi Hadid. AP Images

Justin Bieber και Hailey Baldwin. AP Images

Emily Ratajkowki και Vera Wang. AP Images

Rihanna και ASAP Rocky. EPA

H Grimes. AP Images

Ο Pete Davidson. ΕΡΑ

Harris Reed και Iman. AP Images

H Kaia Gerber. AP Images

O Virgil Abloh. AP Images

Serena Williams και Alexis Ohanian. AP Images

H Sharon Stone. AP Images

H Kendall Jenner. AP Images

H Winnie Harlow. EPA

Ο τραγουδιστής Troye Sivan. ΑP Images

Shawn Mendes και Camila Cabello. AP Images

To μοντέλο Hunter Schafer. AP Images

Η Kate Hudson. AP Images

Με πληροφορίες από Guardian