Η Μελόνι δίνει ιταλική υπηκοότητα σε βαριά άρρωστο μωρό

Ένα μωρό οκτώ μηνών, που είναι βαριά άρρωστο, έλαβε την ιταλική υπηκοότητα, καθώς οι γονείς του προσπαθούν να εμποδίσουν τους γιατρούς να τερματίσουν τη θεραπεία του.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι γιατροί στο Νότιγχαμ ενημερώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο ότι μπορούν να τερματίσουν τη θεραπεία της Ίντι Γκρέγκορι, ενός μωρού οκτώ μηνών, που πάσχει από μιτοχονδριακή νόσο. Οι ίδιοι έχουν επισημάνει πολλές φορές ότι το μωρό πεθαίνει και πως η θεραπεία του είναι μάταιη, προκαλώντας του παράλληλα πόνους.

Οι γονείς της Ίντι αντέδρασαν σε αυτή την απόφαση και το νοσοκομείο Παίδων Bambino Gesu στη Ρώμη συμφώνησε να συνεχίσει τη θεραπεία της. Τώρα, η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει το μωρό πολίτη της χώρας, ενώ η ίδια η πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε να υπερασπιστεί τη ζωή του μέχρι τέλους.

Σε μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) έγραψε πως «λένε ότι δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες για τη μικρή Ίντι, αλλά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να υπερασπιστώ τη ζωή της μέχρι τέλους. Και για να υπερασπιστώ το δικαίωμα της μητέρας και του πατέρα της να κάνουν ό,τι μπορούν για εκείνη».

Το υπουργικό συμβούλιο της Ιταλίας συνεδρίασε τη Δευτέρα για να χορηγήσει την υπηκοότητα στο παιδί, επικαλούμενο «πρωταρχικές ανθρωπιστικές αξίες».

Dicono che non ci siano molte speranze per la piccola Indi, ma fino alla fine farò quello che posso per difendere la sua vita. E per difendere il diritto della sua mamma e del suo papà a fare tutto quello che possono per lei. pic.twitter.com/3qKghAi1Uh