Μωρό στην Ινδία γεννήθηκε με 26 δάχτυλα και οι γονείς πιστεύουν πως είναι ενσάρκωση θεότητας

Ένα μωρό γεννήθηκε στην Ινδία με 26 δάχτυλα- σε χέρια και πόδια- και η οικογένειά του θεωρεί πως πρόκειται για ενσάρκωση θεότητας.

Το νεογέννητο μωρό από το Bharatpur, στο βόρειο ινδικό κρατίδιο Rajasthan, έχει επτά δάχτυλα σε κάθε χέρι και έξι δάχτυλα σε κάθε πόδι. Οι γιατροί δήλωσαν ότι γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική διαταραχή, ωστόσο η οικογένειά του μικρού κοριτσιού πιστεύει ότι στην πραγματικότητα είναι η «δευτέρα παρουσία μιας θεάς του Ινδουισμού».

Η Dholagarh Devi είναι μια γνωστή θεότητα της οποίας ο ναός βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου γεννήθηκε το μωρό. Τα αγάλματα απεικονίζουν τη θεά σαν ένα νεαρό κορίτσι με πολλά χέρια.

Η μητέρα του μωρού, 25χρονη Sarju Devi, δηλώνει ενθουσιασμένη και ο αδελφός της ανέφερε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Η αδελφή μου γέννησε ένα μωρό που έχει 26 δάχτυλα και θεωρούμε ότι είναι η ενσάρκωση της Dholagarh Devi. Είμαστε πολύ χαρούμενοι». Ο πατέρας του μωρού, Gopal Bhattacharya, αστυφύλακας στην Κεντρική Εφεδρική Αστυνομική Δύναμη, δηλώνει επίσης ενθουσιασμένος.

