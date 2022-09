Η Λιζ Τρας και η καταιγίδα: Πώς υποδέχθηκαν οι βρετανικές εφημερίδες τη νέα πρωθυπουργό

Η Λιζ Τρας έχει δύσκολη δουλειά μπροστά της. Αλλά τουλάχιστον έκανε το πρώτο βήμα της ως πρωθυπουργός της Βρετανίας «ενθουσιάζοντας» τους αρχισυντάκτες των εφημερίδων της χώρας, με μια ατάκα της που αποδείχθηκε «δώρο» για τα πρωτοσέλιδα.

Μία καταιγίδα απείλησε το πρώτο διάγγελμα της Τρας έξω από το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ, αλλά ο ουρανός καθάρισε την κατάλληλη στιγμή. Παρόλα αυτά, η ατάκα της πρωθυπουργού περί «καταιγίδας», αναφορικά με την κρίση για το κόστος διαβίωσης, ήταν εκείνη που μονοπώλησε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

«Μπορούμε να ξεπεράσουμε την καταιγίδα», είναι ο τίτλος της Telegraph. Η υπόσχεσή της να μπει όριο στους λογαριασμούς της ενέργειας στις 2.500 λίρες μπορεί να ρίξει στο μισό τον πληθωρισμό μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, αναφέρει η εφημερίδα που επικροτεί το πιο ποικιλόμορφο υπουργικό συμβούλιο.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph:



'We can ride out the storm'



Sign up for the Front Page newsletter

Ίδιος είναι ο τίτλος των Τimes, που αναφέρουν ότι η Τρας θα ανακοινώσει «ιστορικό πακέτο» μειώσεων φόρων. Στην κεντρική φωτογραφία, η πρωθυπουργός ποζάρει με τον σύζυγό της, Χιου Ο’ Λίρι, μπροστά από την πρωθυπουργική κατοικία.

Wednesday's Times: We can ride out the storm

«Μαζί μπορούμε να αντέξουμε την καταιγίδα», είναι ο τίτλος της Mail, της Metro και της The Northern Echo. Στο ίδιο μοτίβο και η Express, που σχολιάζει ότι η Τρας πήρε εκδίκηση από τους συμμάχους του Ρίσι Σούνακ με έναν σκληρό ανασχηματισμό.

Tomorrow's paper today 📰



'WE CAN RIDE OUT THE STORM'



🔴 Truss makes economy, energy and NHS priorities as the new PM

🔴 Downpour at No.10 before she starts a cabinet sacking spree#TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/rfep02aKkL — Metro (@MetroUK) September 6, 2022

Wednesday's @TheNorthernEcho



𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗻 𝗿𝗶𝗱𝗲 𝗼𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗺



The message from Liz Truss as she promises a multibillion-pound package of help with energy bills, pledges to slash taxes and appoints a North East MP to her new-look Cabinet#TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/b433jdC8Yu — Nick Gullon (@EchoNickG) September 6, 2022

Ο Guardian «έπιασε» ανάποδα τη μεταφορά που χρησιμοποίησε η πρωθυπουργός. «Μέσα στην καταιγίδα: Η Τρας υπόσχεται να επιλύσει την κρίση για το κόστος διαβίωσης», είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας.

Guardian front page, Wednesday 7 September 2022 – Into the storm: Truss vows to solve cost of living crisis

«Η Τρας ανέλαβε καθήκοντα με την υπόσχεση ότι θα οδηγήσει τη Βρετανία εκτός της ενεργειακής καταιγίδας», είναι ο τίτλος των Financial Times.

Just published: Front page of the Financial Times, UK edition, for Wednesday 7th September

«Τώρα διορθώστε τη Βρετανία που διαλύσατε», είναι ο κεντρικός τίτλος της Mirror, που κατηγορεί τις κυβερνήσεις των Τόρις τα τελευταία 12 χρόνια για τα προβλήματα της χώρας.

Τέλος, «Hello Liz» ο τίτλος της Sun, με μια φωτογραφία από τη συνάντηση της Λιζ Τρας με την βασίλισσα Ελισάβετ.