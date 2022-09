Βρετανία: Παιδιά μεταναστών σε υπουργεία-κλειδιά της κυβέρνησης Τρας - Οι δεσμεύσεις στο πρώτο διάγγελμά της

Αίσθηση προκάλεσαν οι επιλογές της νέας πρωθυπουργού της Βρετανίας Λιζ Τρας για τα κορυφαία υπουργεία της κυβέρνησής της, αφού ο Μπεν Ουάλας είναι ο μόνος λευκός.

Ο Ουάλας παραμένει υπουργός Άμυνας, καθώς θεωρήθηκαν επιτυχείς οι χειρισμοί του στην κρίση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Κουάσι Κουαρτένγκ – του οποίου οι γονείς μετανάστευσαν από την Γκάνα στη δεκαετία του 1960 – είναι ο πρώτος μαύρος υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας.

The Rt Hon Kwasi Kwarteng MP @KwasiKwarteng has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury.#Reshuffle pic.twitter.com/6YQy0YuQPs — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022

Ο Κουαρτένγκ, ο οποίος συμμερίζεται τις οικονομικές εξαγγελίες που είχε κάνει προεκλογικά η Τρας, είπε ότι η κυβέρνηση μπορεί να αντέξει το κόστος για τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, διατηρώντας παράλληλα δημοσιονομική υπευθυνότητα.

Όπως και η Τρας, έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τη «Σιδηρά Κυρία» της Βρετανίας, τη Μάργκαρερ Θάτσερ.

Ο Τζέιμς Κλέβερλι – η μητέρα του οποίου είναι από τη Σιέρα Λεόνε και ο πατέρας του Βρετανός – είναι επίσης ο πρώτος μαύρος επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας. Ο νέος υπουργός Εξωτερικών είχε αποκαλύψει ότι υπήρξε θύμα bullying στα παιδικά του χρόνια και έχει επανειλημμένως τονίσει πως το Συντηρητικό Κόμμα οφείλει να κάνει περισσότερα για να προσελκύσει μαύρους ψηφοφόρους.

The Rt Hon James Cleverly MP @JamesCleverly has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK.#Reshuffle pic.twitter.com/TlueSHJ3Nk — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022

Η Σουέλα Μπράβερμαν – οι γονείς της οποίας μετανάστευσαν από την Κένυα και τον Μαυρίκιο πριν από έξι δεκαετίες – διαδέχεται την Πρίτι Πατέλ στο υπουργείο Εσωτερικών, όπου μεταξύ άλλων θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό.

The Rt Hon Suella Braverman QC MP @SuellaBraverman has been appointed Secretary of State for the Home Department @UKHomeOffice.#Reshuffle pic.twitter.com/blwJ7LVySt — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022

Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, οι βρετανικές κυβερνήσεις αποτελούνταν κυρίως από λευκούς άνδρες. Ο Ρίσι Σούνακ – του οποίοι οι γονείς κατάγονται από την Ινδία – ήταν ο προκάτοχος του Κουαρτένγκ στο υπουργείο Οικονομικών και ο αντίπαλος της Λιζ Τρας στον τελικό γύρο της ψηφοφορίας για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον.

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μόλις το 1/4 των συντηρητικών μελών του βρετανικού κοινοβουλίου είναι γυναίκες και το 6% από μειονοτικά υπόβαθρα.

«Ξέρω τι πρέπει να κάνουμε για να ξαναδουλέψει η Βρετανία»

Το απόγευμα της Τρίτης, η νέα πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου έκανε το πρώτο διάγγελμα της έξω από το διάσημη μαύρη πόρτα του Νούμερου 10 στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Αφού απέτισε φόρο τιμής στον προκάτοχο της επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως «ήταν ένας πρωθυπουργός με τεράστια συνέπεια» σκιαγράφησε τις άμεσες προτεραιότητες της πολιτικής που θα ακολουθήσει.

Facebook Twitter Τα νέα στελέχη της κυβέρνησης παρακολουθούν το διάγγελμα της νέας πρωθυπουργού - Φωτ.: ΕΡΑ

Πρώτα απ΄ όλα υποσχέθηκε περικοπές φόρων για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης του κόστους ζωής αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων.

Δεύτερον, δεσμεύτηκε ότι μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με πληροφορίες σκέφτεται να παγώσει τις τιμές ενέργειας καθώς από την 1η Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο να αυξηθούν κατά 80%.

Facebook Twitter Το πρώτο διάγγελμα της Λιζ Τρας - Φωτ.: ΕΡΑ

Τέλος υποσχέθηκε να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της χώρας με τις πολύωρες καθυστερήσεις στην περίθαλψη των ασθενών.

«Ξέρω τι πρέπει να κάνουμε για να ξαναδουλέψει η Βρετανία», είπε η νέα πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν θα είναι μια εύκολη δουλειά. «Αλλά θα το κάνουμε», τόνισε η Λιζ Τρας υποσχόμενη να δουλεύει καθημερινά για να πετύχει τους στόχους της.

Facebook Twitter Η Λιζ Τρας και ο σύγυζός της, Χιου Ο Λίρι μπαίνουν στο Ν.10 της Ντάουνινγκ Στριτ - Φωτ.: ΕΡΑ

«Θα μεταμορφώσουμε τη Βρετανία σε ένα φιλόδοξο έθνος με υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ασφαλείς δρόμους και ευκαιρίες για όλους όσοι το αξίζουν. Θα αναλάβω δράση σήμερα και θα ενεργώ κάθε μέρα μέχρι να το πραγματοποιήσω», επεσήμανε η 56η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.