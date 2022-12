Η λεκάνη της τουαλέτας του Τζον Λένον εκτίθεται από σήμερα σε μουσείο

Μια «πολύ φανταχτερή» λεκάνη τουαλέτας που κάποτε ανήκε στον θρύλο των Beatles, Τζον Λένον αποτελεί πλέον έκθεμα μουσείου.

Οι θαυμαστές του σκαθαριού έμειναν ενθουσιασμένοι βλέποντας την πορσελάνινη λεκάνη που αποκαλύφθηκε ως το νεότερο έκθεμα στο Liverpool Beatles Museum.

Η λεκάνη κάποτε κοσμούσε την τουαλέτα στο σπίτι του Λένον και της Γιόκο Όνο στο Berkshire αλλά ο νυν ιδιοκτήτης της αποφάσισε να τη δανείσει στο μουσείο για να τη θαυμάσουν και οι υπόλοιποι φανς.

Για να την αποκτήσει είχε πληρώσει 1.000 λίρες σε δημοπρασία.

Αναπόφευκτα δε, υπήρξαν και αστεία όπως η παράφραση του «Let it be» σε «Let it Pee».

Ο διαχειριστής του μουσείου, Roag Best είπε ότι ο ιδιοκτήτης «επικοινώνησε μαζί μας και μας είπε ότι η λεκάνη απλώς καθόταν στο σπίτι του και μάζευε σκόνη και ρώτησε εάν θα θέλαμε να το εκθέσουμε στο μουσείο. Σκεφτήκαμε, "Λοιπόν, είναι λίγο ιδιόρρυθμο, δεν είναι αυτό που θα εκθέταμε συνήθως, αλλά ποιος θα πει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να εμφανίζεται στην έκθεση. Ας το βάλουμε λοιπόν».

Η λεκάνη τουαλέτας έχει μπλε και λευκό φλοράλ σχέδιο και είναι από το σπίτι τους στοTittenhurst Park όπου έζησαν ο Λένον και η Όνο από το 1969 έως το 1971. Εκεί είχε συνθέσει και το Imagine.

Ο κ. Best, ο οποίος είναι ο αδερφός του αρχικού ντράμερ των Beatles, Pete, θεωρεί πως οι επισκέπτες του μουσείου θα σκεφτούν: «Είναι τρελοί αυτοί οι τύποι; Αλλά μας αρέσει να κάνουμε πράγματα εκτός ορίων, ώστε να ταιριάζει απόλυτα. Είναι μια πάρα πολύ φανταχτερή λεκάνη τουαλέτας και είναι ίσως η πιο ακριβή τουαλέτα στη χώρα».

Ο Gary Honniball πλήρωσε 1.000 λίρες για να την αποκτήσει σε δημοπρασία όταν ο Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan αγόρασε το κτήμα το 1989 και πούλησε ότι υπήρχε εκεί.

Στη δημοπρασία πωλήθηκαν δύο τουαλέτες. Η δεύτερη πωλήθηκε πιο πρόσφατα για 15.000 λίρες.

Facebook Twitter Φωτ.: Twitter

Todays World Premier Reveal at the Liverpool Beatles Museum- Mathew Street. An extra special feeling in the room as we remember John and unveil a very quirky item on the 3rd floor (1967-1970). #TheBeatles #JohnLennon #BeatlesMuseum #MathewStreet pic.twitter.com/BykpSej3Qg