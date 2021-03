Η Κρίσι Τέιγκεν πόζαρε τόπλες με τον 2 ετών γιο της και προκαλεί αντιδράσεις

Η Κρίσι Τέιγκεν δημοσίευσε μια φωτογραφία της που ποζάρει τόπλες μαζί με τον 2 ετών γιο της, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

«Σε παρακαλώ, κουνήσου, η μανούλα προσπαθεί να είναι σέξι», έγραψε η 35χρονη influencer και σύζυγος του τραγουδιστή Τζον Λέτζεντ, στη λεζάντα της φωτογραφίας, όπου φαίνεται να κρατά το στήθος της ενώ ο γιος της στέκεται ανάμεσα στα πόδια της.

Η πόζα της ωστόσο προκάλεσε αμφιλεγόμενες αντιδράσεις στους followers της, με έναν από αυτούς να σχολιάζει: «Wtf... είμαι ο μοναδικός που "κριντζάρει";», λαμβάνοντας περισσότερα από 700 likes, με την Τέιγκεν να απαντά: «Περίμενε μέχρι να μάθεις ότι κάνουμε μαζί μπάνιο».

Άλλοι πάλι βρήκαν την φωτογραφία επίκαιρη, με έναν follower να γράφει: «Ο αγώνας της σέξι μαμάς είναι αληθινός». «Τα καημένα τα παιδιά μου με έχουν δει να ετοιμάζομαι ενώ τρέχω στο σπίτι τόπλες πάνω από μια φορά», έγραφε άλλο σχόλιο.

Η Κρίσι Τέιγκεν έχει επιστρέψει ενεργά στα social media μετά το διάλειμμα που έκανε με αφορμή την αποβολή της τον περασμένο Οκτώβριο.

Με τον σύζυγό της περίμεναν το τρίτο παιδί τους, καθώς έχουν ήδη έναν γιο, τον 2 ετών Μάιλς και μια κόρη 4 ετών, τη Λούνα. Το Νοέμβριο αποφάσισαν να κάνουν ένα κοινό τατουάζ στη μνήμη του γιου τους Τζακ.

Η 35χρονη influencer, μοντέλο και επιχειρηματίας αποκάλυψε λίγο πριν την Πρωτοχρονιά ότι ήταν νηφάλια για ένα μήνα, έχοντας σταματήσει εντελώς το αλκοόλ με αφορμή το βιβλίο «Quit Like a Woman: The Radical Choice to Not Drink in a Culture Obsessed with Alcohol» της Holly Whitaker.