«Η κούραση των alert»: Γιατί πολλοί διαγράφουν εφαρμογές ειδήσεων από τα κινητά τους

Ένα χαρακτηριστικό της σύγχρονης καθημερινότητας είναι η ταυτόχρονο δόνηση ή ακόμα και κουδούνισμα εκατομμυρίων κινητών, με ειδοποιήσεις για έκτακτες ειδήσεις που θεωρούνται πολύ σημαντικές για να τις χάσουμε.

Ωστόσο, συγκεντρώνεται πλέον σημαντική ένδειξη ότι αυτή η πληθώρα ειδοποιήσεων για ειδήσεις προκαλεί ένα νέο φαινόμενο: «κόπωση από ειδοποιήσεις». Σε κάποιες περιπτώσεις, χρήστες λαμβάνουν έως και 50 ειδοποιήσεις την ημέρα, πολλές από τις οποίες αφορούν το ίδιο γεγονός, καθώς προέρχονται από διάφορους aggregators όπως το Apple News ή το Google News.

Έρευνα του Reuters Institute for the Study of Journalism σε 28 χώρες αποκάλυψε ότι:

79% των ερωτηθέντων δεν λαμβάνουν καμία ειδοποίηση ειδήσεων σε μια τυπική εβδομάδα.

Από αυτούς, 43% τις έχουν απενεργοποιήσει συνειδητά.

Ο λόγος είναι ότι φτάνουν στις συσκευές τους πάρα πολλές ειδοποιήσεις ή περιεχόμενο που δεν βρίσκουν χρήσιμο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ειδοποίηση του BBC News φτάνει σχεδόν σε 4 εκατομμύρια συσκευές κάθε φορά που αποστέλλεται, γεγονός που υπογραμμίζει την ισχύ της.

Οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ενημέρωση και την υπερφόρτωση του κοινού:

The Times (UK): έως 4 ειδοποιήσεις την ημέρα

Financial Times: μία γενική + μία προσωποποιημένη ειδοποίηση την ημέρα

Jerusalem Post & CNN Indonesia: έως 50 ειδοποιήσεις την ημέρα

BBC News: μέσος όρος 8.3 την ημέρα

Guardian: περίπου 7 ημερησίως

New York Times: 10 την ημέρα

NDTV: σχεδόν 30 την ημέρα

Ο Nic Newman, επικεφαλής της έρευνας, δηλώνει: «Οι χρήστες θέλουν να προστατεύουν την καθημερινότητά τους. Δεν σημαίνει ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι ειδήσεις, απλώς δεν θέλουν να τις ‘δέχονται’ συνεχώς σαν τρένο υψηλής ταχύτητας».

Η μάχη για το ποιος θα κυριαρχήσει στην οθόνη κλειδώματος του κινητού είναι σκληρή. Οι ειδοποιήσεις ειδήσεων ανταγωνίζονται αυτές των social media, παιχνιδιών και άλλων εφαρμογών.

Οι Apple και Google έχουν προειδοποιήσει τους εκδότες να περιορίσουν την ποσότητα ειδοποιήσεων, αλλιώς ενδέχεται να επιβάλουν περιορισμούς στο μέλλον.

Η υπερβολή στις ειδοποιήσεις ειδήσεων δεν ενισχύει την εμπλοκή, αλλά αντίθετα προκαλεί κόπωση και αποστροφή. Οι εκδότες πρέπει να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους αν δεν θέλουν να χάσουν το κοινό τους — κυριολεκτικά με το πάτημα ενός κουμπιού.

