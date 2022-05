Η Κιμ Κατράλ λέει πως δεν την κάλεσαν ποτέ στο And Just Like That: «Το έμαθα στα social media»

Από τότε που άφησε πίσω την Σαμάνθα Τζόουνς, η Κιμ Κατράλ υπήρξε κατηγορηματική με την προοπτική επιστροφής της στον κόσμο του «Sex & the City». Και τώρα αποκαλύπτει πως επειδή κάποτε είχε δηλώσει ότι δεν την ενδιαφέρει να επαναλάβει τον ρόλο, δεν την προσέγγισαν καν για το «And Just Like That».

«Δεν μου ζήτησαν ποτέ να συμμετάσχω στο reboot του SATC. Ξεκαθάρισα τα συναισθήματά μου μετά την πιθανή τρίτη ταινία, οπότε το έμαθα όπως όλοι οι υπόλοιποι— μέσω social media», εξηγεί σε νέα συνέντευξη στο Variety, προσθέτοντας ότι ακόμη και εκείνη αναρωτήθηκε πώς θα λειτουργούσε η σειρά χωρίς ολόκληρη την τετράδα- όχι ότι θα άλλαζε κάτι στην απόφασή της.

«Είναι μεγάλη σοφία να γνωρίζεις πότε φτάνει», είπε η Κιμ Κατράλ για την αμετάκλητη απόφασή της να μην συμμετέχει σε μελλοντικά πρότζεκτ του SATC. «Επίσης δεν ήθελα να διακινδυνεύσω αυτό που σήμαινε για μένα η σειρά. Ο δρόμος προς τα εμπρός ήταν ξεκάθαρος».

Σε ερώτηση για την πρώην συμπρωταγωνίστριά της, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που δήλωσε ότι δεν συμφωνεί να επαναλάβει η Κιμ Κάτραλ τον ρόλο της Σαμάνθα Τζόουνς μετά από όλα όσα είχαν συμβεί μεταξύ τους, η 65χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε ανυποχώρητη. «Ούτως ή άλλως δεν θα γινόταν», είπε στο Variety. «Οπότε κανείς δεν χρειάζεται να ανησυχεί».

Όσο για το αν ήταν ποτέ φίλη με τους συμπρωταγωνιστές της στο SATC, απάντησε: «Υποθέτω ότι έχει να κάνει με το πώς ορίζεις τους φίλους. Νομίζω ήμασταν συνάδελφοι. Οι συνάδελφοί μου δεν είναι φίλοι μου. Ήταν καθαρά επαγγελματικό».

Facebook Twitter Kristin Davis, Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker, και Cynthia Nixon στο "Sex and the City". Φωτ: HBO

Επιπλέον αποκάλυψε πως δεν έχει δει κανένα επεισόδιο του «And Just Like That...», αφού «βασικά είναι η τρίτη ταινία», όπως λέει. Αν και απέρριψε το σενάριο για μια τρίτη ταινία «Sex & the City» το 2017, αποκάλυψε ότι μέρος της πλοκής της ταινίας χρησιμοποιήθηκε στη νέα σειρά: συγκεκριμένα, ο θάνατος του Mr. Big και το πένθος της Κάρι Μπράντσο. «Η σειρά είναι βασικά η τρίτη ταινία- τόσο δημιουργικό το έκαναν», είπε η Κιμ Κατράλ.

“I felt that when the series ended, I thought that’s smart. We’re not repeating ourselves. And then the movie to end all the loose ends,” Kim Cattrall says of #SATC. “And then there’s another movie. And then there’s another movie?” https://t.co/NxrKFwgbep pic.twitter.com/YkBrFTxlZq — Variety (@Variety) May 4, 2022

Ωστόσο, το άγνωστο σενάριο της τρίτης ταινίας φέρεται να επικεντρωνόταν σε κάτι άλλο: η Σαμάνθα θα λάμβανε "dick pics" από τον 14χρονο γιο της Μιράντα, Μπρέιντι, κάτι που η Κιμ Κατράλ δεν ήθελε να αναλάβει επειδή ένιωθε ότι δεν εξυπηρετούσε το ταξίδι του χαρακτήρα της με ουσιαστικό τρόπο.

«Θα προτιμούσα όλοι μας να είχαμε κάποιο είδος εξέλιξης που να δικαιολογεί μια τρίτη ταινία. Αυτό δεν συνέβη», εξηγεί στο Variety, προσθέτοντας πως είναι «πραγματικά υπέροχο [και σπάνιο] συναίσθημα να θέλεις περισσότερα» ως ηθοποιός, ειδικά στην ηλικία των 65.

«Μου δίνει δύναμη, ότι άφησα κάτι πίσω [τη Σαμάνθα Τζόουνς] για το οποίο είμαι τόσο περήφανη. Την αγάπησα. Την αγαπούσα τόσο, τόσο, τόσο πολύ. Είναι δύσκολος ανταγωνισμός», εξηγεί η Κιμ Κατράλ, που μετρά 4 υποψηφιότητες για βραβείο Emmy και άλλες τόσες για Χρυσή Σφαίρα με τον ρόλο της Σαμάνθα Τζόουνς.

Would Kim Cattrall ever return as Samantha for #AndJustLikeThat?



“That’s a no. It’s powerful to say no.” https://t.co/NxrKFvYzPP pic.twitter.com/dAtM6jTX61 — Variety (@Variety) May 4, 2022

Αν και παραδέχθηκε πως αρχικά είχε απορρίψει τον ρόλο τρείς φορές, πριν τελικά δεχθεί. «Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να το κάνω. Στα 42 μου, πραγματικά δεν πίστευα ότι μπορούσα να τα καταφέρω. Τελικά λέω, "Κάνεις λάθος". Κάναμε τον πιλότο - ήταν καλό, αλλά δεν το είχα βρει. Και μετά άρχισε να βρίσκει τον δρόμο του. Συνειδητοποίησα, επειδή δεν είχα ξανακάνει σειρά, πως όσο περισσότερο παίζεις τον χαρακτήρα, όπως στο θέατρο, τόσο περισσότερα προσθέτεις και αλλάζεις».