Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ παραδέχθηκε ότι δεν θα συμφωνούσε με τη συμμετοχή της Κιμ Κατράλ στο And Just Like That, λόγω των όσων έχει πει στο παρελθόν η πρώην συμπρωταγωνίστριά της.

Ήδη, ο Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, παραγωγός του And Just Like That, είχε δηλώσει ότι η πόρτα δεν θα ήταν ανοιχτή, ακόμη κι αν ήθελε η Κιμ Κατράλ να επιστρέψει στο franchise.

Σειρά πήρε η πρωταγωνίστρια, που ρωτήθηκε αν θα ήταν ΟΚ με την επιστροφή της 65χρονης. «Δεν νομίζω ότι θα ήμουν, επειδή νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο, δημόσιο, ιστορικό των συναισθημάτων από την πλευρά της, τα οποία έχει εκφράσει», απάντησε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Variety.

«Δεν έχω συμμετάσχει σε αυτό, ούτε έχω διαβάσει άρθρα, αν και ο κόσμος έχει την τάση να με ενημερώνει», συμπλήρωσε η 56χρονη ηθοποιός.

Η Κατράλ είχε ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό ότι δεν θα επέστρεφε στο franchise, επικαλούμενη εντάσεις με τις συμπρωταγωνίστριές της. Η Πάρκερ επίμονα απέρριπτε όποια υπόνοια για κόντρα ανάμεσα στην ίδια και την Κατράλ.

Στο πρώτο επεισόδιο η απουσία της «Σαμάνθα Τζόουνς» εξηγήθηκε με την εγκατάστασή της στο Λονδίνο, για επαγγελματικούς λόγους. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι «πληγώθηκε η υπερηφάνεια της», όταν η «Κάρι Μπράντσο» διέκοψε την επαγγελματική συνεργασία της.

Αν και η Κατράλ δεν εμφανίστηκε στην οθόνη, στα δέκα επεισόδια της σεζόν, η «Σαμάνθα» είναι παρούσα στο σενάριο, καθώς ανταλλάσσει πολλές φορές μηνύματα με την «Κάρι». Στο φινάλε, αφού η πρωταγωνίστρια σκορπά τις στάχτες του Mr. Big στον Σηκουάνα, κανονίζει την επόμενη ημέρα να συναντηθεί με τη «Σαμάνθα» για κοκτέιλ.

«Δεν πλησιάσαμε την Κιμ για αυτό, ξέρετε», είπε η Πάρκερ για την απουσία της Κατράλ από το And Just Like That. «Αφού δεν κάναμε την ταινία και το στούντιο δεν μπορούσε να ικανοποιήσει αυτά που ζητούσε, έπρεπε να ακούσουμε την ίδια και το τι ήταν σημαντικό για εκείνη. Δεν ταίριαζε σε αυτό που ήταν σημαντικό ή αναγκαίο για εμάς», δήλωσε στο Variety.

Παράλληλα, τράβηξε μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην Κατράλ και τον χαρακτήρα που υποδύονταν στο Sex and the City. «Η Σαμάνθα δεν έφυγε. Ήταν παρούσα και νομίζω αντιμετωπίστηκε με σεβασμό και κομψότητα. Δεν παρουσιάστηκε ως η κακιά. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε συναισθήματα για μία σχέση, οπότε νομίζω ότι βρήκαμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε, κάτι που ήταν σημαντικό και απαραίτητο για τους ανθρώπους που την αγαπούσαν», δήλωσε η Πάρκερ.