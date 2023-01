Η «γλυκιά εκδίκηση» της Σακίρα στον Πικέ: Μάγισσες, προσβολές, ένα hit song και πολλά εκατομμύρια

Τα social πήραν φωτιά όταν η Σακίρα κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι - «BZRP Music Session #53», ένα χορευτικό κομμάτι που κατακεραυνώνει τον Ζεράρ Πικέ- νωρίτερα αυτό το μήνα και σημείωσε ρεκόρ 82 εκατομμυρίων views μέσα σε 24 ώρες στο YouTube.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Σακίρα έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά, τοποθετώντας μια κούκλα-μάγισσα σε φυσικό μέγεθος στο μπαλκόνι της στη Βαρκελώνη, σε μια προφανή ειρωνεία προς τη μητέρα του πρώην συντρόφου της και πεθερά της, που μένει δίπλα.

Τώρα, όπως δήλωσαν πηγές στο Page Six, δουλεύει πάνω σε ένα «πολύ δυνατό» νέο τραγούδι με τον Κολομβιανό καλλιτέχνη Karol G που αναμένεται να περιλαμβάνει ακόμα περισσότερες αναφορές στον Ζεράρ Πικέ.

«Αυτό είναι για να ταπεινωθείς/ Δεν θα γυρίσω πίσω μαζί σου, ούτε αν κλάψεις, ούτε καν αν με παρακαλέσεις», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι στίχοι του BZRP Music Session #53, πριν η Σακίρα προσθέσει: «Σου έπεφτα πολλή».

Ο Κολομβιανός τραγουδιστής και συνθέτης Kevyn Cruz, πιο γνωστός ως Keityn, δήλωσε στο Page Six ότι ορισμένοι στίχοι κόπηκαν από την τελική έκδοση του νέου τραγουδιού της Σακίρα επειδή ήταν πολύ επιθετικοί.

«Η Σακίρα πάντα θα τραγουδάει αυτό που νιώθει. Όταν είναι ερωτευμένη, τραγουδάει ένα ερωτικό τραγούδι - αλλά όταν είναι σε μεταβατικό στάδιο, συνθέτει ένα τραγούδι εκδίκησης γιατί θέλει να δείξει πώς νιώθει», δήλωσε ο Keityn. «Αυτό ακριβώς ήθελε εδώ».

Οι στίχοι αναφέρονται επίσης στη μητέρα του πρώην ποδοσφαιριστή Ζεράρ Πικέ, την 60χρονη γιατρό Μονσεράτ Μπερναμπό, η οποία ζει απέναντι από τη Σακίρα.

«Με άφησες με τη μαμά σου ως γειτόνισσα», τραγουδά η 45χρονη, πριν ενημερώσει τον κόσμο ότι ο Πικέ την κλώτσησε όταν ήταν πεσμένη - αναφέρεται στο φερόμενο ανεξόφλητο χρέος στην εφορία άνω των 14 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει τη Σακίρα στη φυλακή για έως και 8 χρόνια. «Ο Τύπος στην πόρτα μου και ένα χρέος με το υπουργείο Οικονομικών».

(Η Σακίρα έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον της).

Το μπαλκόνι της τραγουδίστριας έχει θέα στο σπίτι που μοιράζεται η πεθερά της με τον σύζυγό της, Ζοάν Πικέ. Πρόσφατα, εμφανίστηκαν φωτογραφίες μια κούκλας- μάγισσας με κάπα να κοιτάζει το σπίτι των Πικέ από την έπαυλη της Σακίρα.

