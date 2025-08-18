Live από Ουάσινγκτον: Στον Λευκό Οίκο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ουκρανός προέδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασαν στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ήταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι ηγέτες που έφτασαν στον Λευκό Οίκο, όπου τους υποδέχτηκε η επικεφαλής του πρωτοκόλλου Μόνικα Κρόουλι.

Στις κρίσιμες συνομιλίες που θα ακολουθήσουν μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετέχουν επίσης, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Live από την Ουάσινγκτον:

Οι αφίξεις μερικών από τους Ευρωπαίους ηγέτες:

🚨 BREAKING: UK PM Keir Starmer 🇬🇧 arrives at the White House 🇺🇸 to meet Trump, Zelenskyy & European leaders for urgent Russia–Ukraine war talks. 🌍 #UkraineWar

pic.twitter.com/mZnztFC020 — World Daily Feed (@WorldDailyFeed) August 18, 2025

The arrival of Zelenskyy’s European group at the White House signals a strong show of unity among European leaders as they prepare to engage in critical talks with President Trump. This high-profile delegation including figures like Ursula von der Leyen

Emmanuel Macron, and… pic.twitter.com/1eA80xMOKe — st ⭐️ ar (@star877) August 18, 2025

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο επιδιώκει μια «αξιόπιστη και διαρκή ειρήνη» στον πόλεμο με τη Ρωσία και είναι έτοιμο να εγκαθιδρύσει «μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας».

«Ο κύριος στόχος μας είναι μια αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία και για ολόκληρη την Ευρώπη. Και είναι σημαντικό η δυναμική όλων των συναντήσεων μας να οδηγήσει ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα», έγραψε ο ίδιος στην πλατφόρμα Χ πριν από τη συνάντηση του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πραγματική εκεχειρία και για την δημιουργία μιας νέα αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Χρειαζόμαστε ειρήνη».

Επιπλέον, νωρίτερα, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε «είμαι εδώ μονάχα για να σταματήσω τον πόλεμο, όχι να τον συνεχίσω». Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε πως γνωρίζει ακριβώς τι κάνει, ενώ υπενθύμισε πως έχει διευθετήσει έξι πολέμους σε έξι μήνες, απορρίπτοντας τις όποιες επικρίσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα σε βάρος του.

«Έχω επιλύσει 6 πολέμους σε 6 μήνες, ένας εξ αυτών μια πιθανή Πυρηνική καταστροφή και όμως πρέπει να διαβάζω και να ακούω τη Wall Street Journal και πολλούς άλλους που πραγματικά δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, να μου λένε ότι κάνω λάθος στο ΧΑΟΣ Ρωσίας/Ουκρανίας, ο οποίος είναι ο πόλεμος του Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου», ανέφερε αρχικά στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Εγώ είμαι μονάχα εδώ για να τον σταματήσω, όχι να τον προχωρήσω περαιτέρω. Δεν θα είχε ΠΟΤΕ συμβεί εάν ήμουν εγώ Πρόεδρος. Γνωρίζω πολύ καλά τι κάνω και δεν χρειάζομαι τη συμβουλή ανθρώπων που εργάζονται σε όλες αυτές τις συρράξεις για χρόνια και δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουμε το παραμικρό για να τις σταματήσουν. Είναι «ΗΛΙΘΙΟΙ» άνθρωποι, χωρίς καμία λογική, ευφυΐα ή κατανόηση και το μόνο που κάνουν είναι να καθιστούν δυσκολότερο να ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΩ την καταστροφή Ρωσίας/Ουκρανίας. Παρά τις ασήμαντες και πολύ ζηλότυπες επικρίσεις σε βάρος μου, θα το φέρω εις πέρας- πάντα το κάνω!!!!», κατέληξε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: Έκτακτη βιντεοδιάσκεψη των μελών της ΕΕ αύριο