Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ, Ζελένσκι, Ευρωπαίων: Τα πρώτα μηνύματα - Η ΕΕ πιέζει για κατάπαυση πυρός

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό όμόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Στο τραπέζι είναι- εκτός των Τραμπ και Ζελένσκι- ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Live από Ουάσινγκτον:

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφού ευχαρίστησε όσους μετέβησαν στον Λευκό Οίκο και εξέφρασε την τιμή που αισθάνεται που είναι σε συζητήσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Όπως τόνισε, ήταν πολύ εποικοδομητική ενώ για την κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, επανέλαβε πως «δεν είναι αναγκαία για να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή».

Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε σίγουρος πως η Ρωσία θα αποδεχθεί εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η σύνοδος κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα με τον Πούτιν ενίσχυσε την πεποίθησή του ότι η ειρήνη είναι «εφικτή».

«Σε ένα σημαντικό βήμα», ο Πούτιν συμφώνησε ότι η Ρωσία θα αποδεχθεί εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τόνισε ο Τραμπ. Άλλωστε, αυτό είναι ένα από τα «βασικά σημεία» που θα εξετάσουν οι ηγέτες στη συνάντηση.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την αισιοδοξία πως μπορούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. «Νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά έθνη θα αναλάβουν μεγάλο μέρος του βάρους. Θα τα βοηθήσουμε».

Στη συνάντηση θα συζητηθούν επίσης και οι «πιθανές ανταλλαγές εδαφών», με τον Τραμπ να ευχαριστεί ξανά τους Ευρωπαίους ηγέτες που πήγαν στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντα την ημέρα «πολύ επιτυχημένη».

«Θέλουμε να σταματήσουμε τις δολοφονίες και να το διευθετήσουμε».

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι τόνισε ότι εκείνος και ο Τραμπ είχαν μια «εποικοδομητική, στοχευμένη» συνάντηση και μια «πολύ καλή συζήτηση», ευχαριστώντας επανειλημμένα τον Τραμπ για τη βοήθειά του και τη συνάντησή τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως ο Τραμπ προσπαθεί να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση και ότι η Ουκρανία θα ήταν χαρούμενη αν ερχόταν, αναφέροντας επίσης, πως έδειξε στον Τραμπ «πολλές λεπτομέρειες» σε έναν χάρτη από το πεδίο της μάχης.

Ωστόσο, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέφερε ότι η σημερινή συνάντηση θα είναι «εξαιρετικά χρήσιμη», επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό.

«Για να είμαι ειλικρινής, όλοι θα θέλαμε να δούμε μια κατάπαυση του πυρός, την τελευταία από την επόμενη συνάντηση και μετά», είπε στον Τραμπ, εξηγώντας ότι «δεν μπορεί να φανταστεί» ότι η τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί «χωρίς κατάπαυση του πυρός» και προτρέποντας τον Τραμπ να ασκήσει πίεση στη Ρωσία για να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία.

«Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό και αν μπορούμε να το κάνουμε», απάντησε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ξανά πως υπάρχουν πόλεμοι που έχουν διευθετήσει και λήξει χωρίς κατάπαυση του πυρός.