ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γάζα: Αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο παρέλαβε νέα πρόταση εκεχειρίας

Η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ μεσολαβούν μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο παρέλαβε νέα πρόταση εκεχειρίας Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Αντιπροσωπεία της Χαμάς έλαβε στο Κάιρο από τους μεσολαβητές νέα πρόταση για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στο AFP Παλαιστίνιος αξιωματούχος που έχει γνώση της υπόθεσης.

Το κείμενο αυτό επαναλαμβάνει τους βασικούς όρους προηγούμενης αμερικανικής πρότασης η οποία προέβλεπε εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα και την απελευθέρωση σε δύο στάδια Ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Η υπό τον Χαλίλ αλ Χάγια αντιπροσωπεία της Χαμάς στο Κάιρο έλαβε από τους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ νέα πρόταση εκεχειρίας», επεσήμανε ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η πρόταση «βασίζεται σε αυτή του Αμερικανού απεσταλμένου (Στιβ) Γουίτκοφ, η οποία προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων σε δύο στάδια».

«Η πρόταση είναι μια συμφωνία - πλαίσιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη εκεχειρία», σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι την πρόταση θα εξετάσει η ηγεσία της Χαμάς με τους επικεφαλής άλλων συμμαχικών της κινημάτων.

Η Χαμάς είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της βρίσκεται στο Κάιρο για συνομιλίες με Αιγύπτιους αξιωματούχους σχετικά με τις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από περισσότερους από 22 μήνες.

Η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ μεσολαβούν μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες έπειτα από μια πρώτη, σύντομη εκεχειρία στις αρχές του έτους.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισραηλινή μονάδα επιχειρεί να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως μαχητές της Χαμάς

Διεθνή / Ισραηλινή μονάδα επιχειρεί να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως μαχητές της Χαμάς

Η αποκαλυπτική έρευνα του +972 Magazine αποκαλύπτει τη «μονάδα νομιμοποίησης» του ισραηλινού στρατού, που σπιλώνει τη φήμη δημοσιογράφων της Γάζας για να δικαιολογήσει τις δολοφονίες τους
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Ισραήλ λέει ότι Ιρανοί πράκτορες στρατολόγησαν δεκάδες πολίτες του

Διεθνή / Το Ισραήλ λέει ότι Ιρανοί πράκτορες στρατολόγησαν δεκάδες πολίτες του

Ισραηλινοί πολίτες, δελεασμένοι μέσω Telegram, κατηγορούνται για συνεργασία με Ιρανούς πράκτορες σε σχέδια σαμποτάζ, εμπρησμούς και δολοφονίες – η νέα διάσταση της «σκιώδους» σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν
LIFO NEWSROOM
Wall Street Journal: Το ιστορικό Soho House πωλείται για 1,8 δισ. δολάρια 

Διεθνή / Wall Street Journal: Η Λέσχη Soho House πωλείται για 1,8 δισ. δολάρια 

Η παγκόσμια λέσχη των celebrities αποχωρεί από το Χρηματιστήριο και γίνεται ξανά private, καθώς επενδυτές με επικεφαλής μία από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες των ΗΠΑ ετοιμάζονται να αποκτήσουν τον έλεγχο 
LIFO NEWSROOM
Τσαρλς Οπενχάιμερ: «Χρειαζόμαστε μια ειρηνική πυρηνική αναγέννηση»

Διεθνή / Τσαρλς Οπενχάιμερ: «Χρειαζόμαστε μια ειρηνική πυρηνική αναγέννηση»

Ογδόντα χρόνια μετά τη ρίψη της ατομικής βόμβας που κατασκεύασε ο παππούς του Ρόμπερτ, ο Τσαρλς Οπενχάιμερ μέσω ενός άρθρου του στο Time Magazine προσπαθεί να αναδείξει την άλλη πλευρα της πυρηνικής ενέργειας
LIFO NEWSROOM
O Τραμπ αποκλείει ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή προσάρτηση της Κριμαίας

Διεθνή / O Τραμπ αποκλείει ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή προσάρτηση της Κριμαίας

Ο Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο «αν το θέλει», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας όμως πως μια ειρηνευτική συμφωνία θα προϋπέθετε ότι «δεν θα υπάρξει ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ»
LIFO NEWSROOM
Κι άλλοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς κατευθύνονται στην Ουάσιγκτον και ετοιμάζονται να φέρουν όπλα

Διεθνή / Κι άλλοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς κατευθύνονται στην Ουάσιγκτον και ετοιμάζονται να φέρουν όπλα

Περισσότεροι στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς κατευθύνονται στην Ουάσιγκτον και ετοιμάζονται να οπλιστούν, σε μια σημαντική αλλαγή μετά την εντολή του Τραμπ για «επιστροφή του ελέγχου» της πρωτεύουσας από εγκληματικές ομάδες
LIFO NEWSROOM
Ιρλανδία: Η τεράστια έξαρση στη χρήση κοκαΐνης και η θεαματικότερη κατάσχεση φορτίου ναρκωτικών

Διεθνή / Ιρλανδία: Η τεράστια έξαρση στη χρήση κοκαΐνης και η θεαματικότερη κατάσχεση φορτίου ναρκωτικών

Η Ιρλανδία βιώνει έξαρση στη χρήση κοκαΐνης, με τις κατασχέσεις να φτάνουν σε ιστορικά επίπεδα - Η επιχείρηση MV Matthew αποκάλυψε τη σοβαρότητα του προβλήματος και τη σύνδεση με διεθνή καρτέλ
LIFO NEWSROOM
 
 