Νορβηγία: Για τέσσερις βιασμούς κατηγορείται ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ

Για 32 αδικήματα, μεταξύ αυτών είναι τέσσερις βιασμοί και επιθέσεις, κατηγορείται ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας.

Ο Χόιμπι βρίσκεται υπό έρευνα μετά τη σύλληψή του στις 4 Αυγούστου πέρυσι ως ύποπτος για επίθεση σε φίλη του.

Εκτός από τέσσερις κατηγορίες βιασμού, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ενδοοικογενειακή βία εναντίον πρώην συντρόφου ενώ υπάρχουν και αρκετές κατηγορίες βίας, διατάραξης κοινής ειρήνης, βανδαλισμού και παραβίασης περιοριστικών μέτρων εναντίον άλλου πρώην συντρόφου.

Κατηγορείται επίσης, για βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση ορισμένων γυναικών, πρόσθεσε ο εισαγγελέας Sturla Henriksbo στους δημοσιογράφους. «Η μέγιστη ποινή για τα αδικήματα που αναφέρονται στο κατηγορητήριο είναι φυλάκιση έως και 10 χρόνια» εξήγησε.

«Πρόκειται για πολύ σοβαρές πράξεις που μπορούν να αφήσουν μόνιμα σημάδια και να καταστρέψουν ζωές» δήλωσε ο εισαγγελέας.

«Το γεγονός ότι ο Χόιμπι είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν θα πρέπει, φυσικά, να σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται πιο ελαφρά ή πιο αυστηρά από ό,τι αν είχαν διαπραχθεί παρόμοιες πράξεις από άλλους», ξεκαθάρισε ο Henriksbo.

Οι τέσσερις βιασμοί για τους οποίους κατηγορείται ο Χόιμπι φέρονται να έγιναν το 2018, το 2023 και το 2024, ο τελευταίος μετά την έναρξη της αστυνομικής έρευνας. Ο γιος της πριγκίπισσας έχει ήδη παραδεχτεί την επίθεση και τον βανδαλισμό τον Αύγουστο του 2024, για το οποίο και συνελήφθη.

Σε δημόσια δήλωση 10 ημέρες μετά τη σύλληψή του, είπε ότι ενήργησε «υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης μετά από έναν καβγά», υποφέροντας από «ψυχικά προβλήματα» και παλεύοντας «για μεγάλο χρονικό διάστημα με την κατάχρηση ουσιών».

Με πληροφορίες από France24

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Νορβηγία: O γιός της διαδόχου πριγκίπισσας κατηγορείται επισήμως για διψήφιο αριθμό βιασμών και σεξουαλικών κακοποιήσεων