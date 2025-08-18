Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Το θύμα και ο 28χρονος δράστης δεν ήταν ζευγάρι

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, για τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία για τη γυναικοκτονία της 47χρονης στην οδό Ρουμπέση στο Χαλάνδρι, υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση, καθώς ο 28χρονος δράστης δεν ήταν σύντροφος του θύματος.

Οι Αρχές συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζουν πως οι δύο τους δεν ζούσαν μαζί αλλά ούτε υπήρξαν ποτέ ζευγάρι.

Μάλιστα, ο 28χρονος τον Μάρτιο είχε δεχθεί συστάσεις από το ΑΤ της περιοχής έπειτα από καταγγελίες της 47χρονης για προσωπικές διαφορές τους, χωρίς ωστόσο να προκύψουν ποινικά αδικήματα σε βάρος του.

Υπενθυμίζεται πως μετά τη δολοφονία της 47χρονης, ο δράστης συνελήφθη και έκτοτε κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, στις πρώτες του δηλώσεις μετά το έγκλημα, φέρεται να ανέφερε ότι πλησίασε την 47χρονη για να ζητήσει εξηγήσεις, επειδή είχε ακούσει ότι μιλούσε υποτιμητικά για τον ίδιο σε κοντινά του πρόσωπα.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι

Όλα συνέβησαν νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, όταν κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε την αστυνομία, πως ο 28χρονος καταδίωξε και μαχαίρωσε θανάσιμα την 47χρονη στην είσοδο της πολυκατοικίας της, στην οδό Ρουμπέση 31.

Άμεσα οι Αρχές έφτασαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και το μαχαίρι του εγκλήματος, ενώ ο ίδιος δεν έφυγε από το σημείο και περίμενε τους αστυνομικούς οι οποίοι στη συνέχεια τον συνέλαβαν.