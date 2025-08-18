Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: Έκτακτη βιντεοδιάσκεψη των μελών της ΕΕ αύριο

Έκτακτη βιντεοδιάσκεψη των μελών της ΕΕ αύριο, Τρίτη 19/8, συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε σήμερα ότι συγκαλεί βιντεοδιάσκεψη με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκειμένου να ενημερώσει όλες τις χώρες για τις συναντήσεις που διεξάγονται στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα για το θέμα της Ουκρανίας.

«Μαζί με τις ΗΠΑ, η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η σύσκεψη προγραμματίστηκε για τις 14.00 (ώρα Ελλάδας).

I have convened a video conference of the members of the European Council for tomorrow at 13.00 CEST, for a debriefing of today’s meetings in Washington DC about Ukraine.

Together with the US, the EU will continue working towards a lasting peace that safeguards Ukraine’s and… — António Costa (@eucopresident) August 18, 2025

Σημειώνεται πως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι- πριν τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του- συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο τον ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ, στην Ουάσιγκτον ενόψει των υψηλού διακυβεύματος ειρηνευτικών συνομιλιών με τον Ντόναλντ Τραμπ που είναι σε εξέλιξη σήμερα, μετέδωσε το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί εποικοδομητικά προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη, σε ανάρτηση που έκανε μετά τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ, στην Ουάσιγκτον. «Η Ρωσία μπορεί μονάχα να εξωθηθεί προς την ειρήνη μέσω της ισχύος και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτήν τη δύναμη», έγραψε στο Χ.

Пане генерале Келлог! Дякую за зустріч і за спільну роботу з нашою командою. Президент Трамп запросив сьогодні до Вашингтону Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі – дуже серйозно.



Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у… pic.twitter.com/uaYK7eOUuS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Επίσης, ο Ζελένσκι επέμεινε σήμερα στην ανάγκη να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Ελπίζω πως θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε για την αρχιτεκτονική που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό είναι πραγματικά το σημαντικότερο», είπε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σήμερα τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους στον Λευκό Οίκο με επίκεντρο τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία αναφέροντας σε μήνυμά του: «Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα». «Μια σημαντική ημέρα στον Λευκό Οίκο. Δεν είχαμε ποτέ τόσους πολλούς Ευρωπαίους Ηγέτες εδώ την ίδια στιγμή. Μια μεγάλη τιμή για την Αμερική!!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί αρχικά με τον Ζελένσκι και κατόπιν με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε παραστεί στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, η οποία είχε καταλήξει σε μια σφοδρή αντιπαράθεση, συμμετέχει επίσης, στις αποψινές συνομιλίες, είπε μια πηγή με γνώση του θέματος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: Ο Λευκός Οίκος ρώτησε αν ο Ουκρανός πρόεδρος θα φορέσει κοστούμι