ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μήνυμα Ζελένσκι πριν τις κρίσιμες συναντήσεις: «Ο Πούτιν διαπράττει φόνους για να πιέσει Ουκρανία και Ευρώπη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάνει λόγο για «κυνικές επιθέσεις από τη Ρωσία» για να «εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΣΥΝΤΑΝΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: X
0

Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τον πόλεμο που εξαπέλυσε, δηλώνει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο πριν από την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία διεξήγαγε κυνικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και επίθεση κατά πετρελαϊκής μονάδας του Αζερμπαϊτζάν, καταγγέλλει ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Αυτή ήταν μία κυνική και επιδεικτική επίθεση. Γνωρίζουν ότι μία συνάντηση πραγματοποιείται σήμερα στην Ουάσινγκτον που θα ασχοληθεί με τον τερματισμό του πολέμου», δηλώνει ο πρόεδρος Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν θα διαπράξει επιδεικτικά φόνους για να διατηρήσει την πίεση επί της Ουκρανίας και της Ευρώπης, καθώς και για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες», δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω των social, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την διεξαγωγή αυτού του πολέμου.

Ρωσικά βομβαρδιστικά πάνω από διεθνή ύδατα

Στο μετακύ, ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα πραγματοποίησαν μια περιπολία ρουτίνας διάρκειας τεσσάρων ωρών πάνω από τα διεθνή ύδατα της Θάλασσας Μπάρεντς, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Αρχικά, τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία συμπεριλαμβανομένου του TASS, μετέδωσαν ότι ξένα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την πτήση κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Αλλά στη συνέχεια τα ειδησεογραφικά πρακτορεία ανασκεύασαν την είδηση που μετέδωσαν, παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά σε ξένα μαχητικά που απογειώθηκαν.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, το οποίο επίσης μετέδωσε ότι ξένα μαχητικά απογειώθηκαν, απέσυρε την είδηση την οποία μετέδωσε εν συνεχεία ανασκευασμένη.

Τι ώρα η συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ

Αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ακολουθεί το σημερινό πρόγραμμα στον Λευκό Οίκο:

  • 19:00 ώρα Ελλάδος: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στον Λευκό Οίκο
  • 20:00 ώρα Ελλάδος -(1:15 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής): Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι
  • 20:15:  Διμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι
  • 21:15: Ο Τραμπ υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες
  • 22:00: Συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Ισραήλ λέει ότι Ιρανοί πράκτορες στρατολόγησαν δεκάδες πολίτες του

Διεθνή / Το Ισραήλ λέει ότι Ιρανοί πράκτορες στρατολόγησαν δεκάδες πολίτες του

Ισραηλινοί πολίτες, δελεασμένοι μέσω Telegram, κατηγορούνται για συνεργασία με Ιρανούς πράκτορες σε σχέδια σαμποτάζ, εμπρησμούς και δολοφονίες – η νέα διάσταση της «σκιώδους» σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν
LIFO NEWSROOM
Wall Street Journal: Το ιστορικό Soho House πωλείται για 1,8 δισ. δολάρια 

Διεθνή / Wall Street Journal: Η Λέσχη Soho House πωλείται για 1,8 δισ. δολάρια 

Η παγκόσμια λέσχη των celebrities αποχωρεί από το Χρηματιστήριο και γίνεται ξανά private, καθώς επενδυτές με επικεφαλής μία από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες των ΗΠΑ ετοιμάζονται να αποκτήσουν τον έλεγχο 
LIFO NEWSROOM
Τσαρλς Οπενχάιμερ: «Χρειαζόμαστε μια ειρηνική πυρηνική αναγέννηση»

Διεθνή / Τσαρλς Οπενχάιμερ: «Χρειαζόμαστε μια ειρηνική πυρηνική αναγέννηση»

Ογδόντα χρόνια μετά τη ρίψη της ατομικής βόμβας που κατασκεύασε ο παππούς του Ρόμπερτ, ο Τσαρλς Οπενχάιμερ μέσω ενός άρθρου του στο Time Magazine προσπαθεί να αναδείξει την άλλη πλευρα της πυρηνικής ενέργειας
LIFO NEWSROOM
O Τραμπ αποκλείει ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή προσάρτηση της Κριμαίας

Διεθνή / O Τραμπ αποκλείει ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή προσάρτηση της Κριμαίας

Ο Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο «αν το θέλει», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας όμως πως μια ειρηνευτική συμφωνία θα προϋπέθετε ότι «δεν θα υπάρξει ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ»
LIFO NEWSROOM
Κι άλλοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς κατευθύνονται στην Ουάσιγκτον και ετοιμάζονται να φέρουν όπλα

Διεθνή / Κι άλλοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς κατευθύνονται στην Ουάσιγκτον και ετοιμάζονται να φέρουν όπλα

Περισσότεροι στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς κατευθύνονται στην Ουάσιγκτον και ετοιμάζονται να οπλιστούν, σε μια σημαντική αλλαγή μετά την εντολή του Τραμπ για «επιστροφή του ελέγχου» της πρωτεύουσας από εγκληματικές ομάδες
LIFO NEWSROOM
 
 