Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: Ο Λευκός Οίκος ρώτησε αν ο Ουκρανός πρόεδρος θα φορέσει κοστούμι

Λίγες ώρες πριν την συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η ενδυματολογική επιλογή του Ουκρανού προέδρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, Ουκρανοί αξιωματούχοι ρωτήθηκαν για το αν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να φορέσει κοστούμι κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η ερώτηση αυτή έρχεται στον απόηχο της συνάντησης των δύο ηγετών τον Φεβρουάριο, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος είχε εμφανιστεί με στρατιωτική ενδυμασία, γεγονός που ενόχλησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου θα ήθελαν να δουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με κοστούμι και γραβάτα, ωστόσο το πιθανότερο είναι να εμφανιστεί στον Λευκό Οίκο με μαύρο σακάκι που φορούσε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Θα είναι στυλ κοστουμιού αλλά όχι πλήρες κοστούμι», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.

Τι ώρα η συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ

Αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ακολουθεί το σημερινό πρόγραμμα στον Λευκό Οίκο:

19:00 ώρα Ελλάδος: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στον Λευκό Οίκο

20:00 ώρα Ελλάδος -(1:15 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής): Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ζελένσκι

20:15: Διμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

21:15: Ο Τραμπ υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες

22:00: Συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες