Σκωτία: Διαδικτυακό bullying σε16χρονη παίκτρια ποδοσφαίρου λόγω της ακμής της

Άγριο διαδικτυακό bullying υπέστη το τελευταίο διάστημα 16χρονη παίκτρια ποδοσφαίρου στη Σκωτία, καθώς trolls σχολίασαν την ακμή στο πρόσωπό της.

Η ίδια η Σκάι Στάουτ ωστόσο, έδωσε την καλύτερη απάντηση μέσα στο γήπεδο, σκοράροντας με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο ντεμπούτο της με τη γυναικεία ομάδα της Κιλμάρνοκ. Η 16χρονη ταλαντούχα ποδοσφαιρίστρια, που αποκτήθηκε αυτή την εβδομάδα από τη Σέλτικ, βρέθηκε άθελά της στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων, καθώς δέχθηκε διαδικτυακή επίθεση από τρολ εξαιτίας της δερματικής της πάθησης. Η καταιγίδα χυδαίων σχολίων ανάγκασε τον σύλλογο να κατεβάσει την ανάρτηση με την ανακοίνωση της μεταγραφής της.

Facebook Twitter Η φωτογραφία με την οποία ανακοινώθηκε η μεταγραφή, κατέβηκε από τα social media της ομάδας, λόγω των κακόβουλων σχολίων

Η Στάουτ, ωστόσο, έλαβε ευρεία στήριξη από τον χώρο του ποδοσφαίρου: μεταξύ άλλων, ένα συγκινητικό βίντεο από τον Άλι ΜαΚόιστ, ενώ στο πλευρό της στάθηκαν ο παλαίμαχος επιθετικός της Σέλτικ Τζον Χάρτσον και η πρώην μέσος της Γλασκώβης Σίτι, Ντενίζ Ο’Σάλιβαν.

Την Κυριακή, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος SWPL 2, η Κιλμάρνοκ επικράτησε με το ευρύ 6-2 της Σεντ Τζόνστον, με την Στάουτ να πετυχαίνει το τέταρτο γκολ της ομάδας της με απευθείας εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από την περιοχή.

Η ανάρτηση του συλλόγου για το γκολ έγινε γρήγορα viral, με φιλάθλους σε όλη τη Σκωτία και πέρα από αυτήν να την επαινούν για τον τρόπο που απάντησε στους επικριτές της μέσα στο γήπεδο. «Φαίνεται πως κάποιοι μιλούν με τις πράξεις τους στον αγωνιστικό χώρο», έγραψε ένας υποστηρικτής.

Άλλος σημείωσε: «Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πιο αγαπητή σκόρερ αυτό το Σαββατοκύριακο. Μετά τη φρικτή επίθεση που δέχθηκε διαδικτυακά αυτό το παιδί, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να σωπάσουν οι κακόβουλοι. Πολύ χαρούμενος για εκείνη». Ο ποδοσφαιριστής Κρεγκ Μπράισον πρόσθεσε: «Μπράβο, εξαιρετικό».

Στο μήνυμά του, ο ΜαΚόιστ είχε πει για την Στάουτ: «Βρίσκομαι σε περίεργο μέρος, να εξηγήσω: ακυρώθηκε η πτήση μου και είμαι τώρα σε τρένο για το Μπέρμιγχαμ για να δω την Άστον Βίλα. Αυτά είναι τα σκαμπανεβάσματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, Σκάι. Είναι μια μικρή προειδοποίηση, γιατί μόλις έμαθα ότι υπέγραψες στην Κιλμάρνοκ, κάτι που είναι φανταστικό νέο. Έπαιξα εκεί τρία χρόνια και ήταν από τα καλύτερα της καριέρας μου. Ελπίζω να το απολαύσεις όσο κι εγώ. Είναι ένας υπέροχος σύλλογος με εξαιρετικούς ανθρώπους. Να τα πας καλά Σκάι, να χαρείς το ποδόσφαιρο και εύχομαι να σε δω σύντομα από κοντά. Καλή επιτυχία».