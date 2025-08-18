Ανατροπή ασθενοφόρου στο Γουδή - Νεκρός ο ασθενής

Ιδιωτικό ασθενοφόρο ανετράπη - υπό άγνωστες συνθήκες - στο Γουδή νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8).

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο πέθανε.

Ο 50χρονος διακομίστηκε μετά το τροχαίο στο Λαϊκό Νοσοκομείο, με τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποβλήθηκε σε αξονική και κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς ο ασθενής υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και οι διασώστες, οι οποίοι φέρουν κάποια τραύματα αλλά είναι σε καλή κατάσταση.