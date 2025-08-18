ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ανατροπή ασθενοφόρου στο Γουδή - Νεκρός ο ασθενής

Μετά το τροχαίο, ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, αλλά λίγο μετά υπέκυψε στα τραύματά του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ανατροπή ασθενοφόρου στο Γουδή - Νεκρός ο ασθενής Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
0

Ιδιωτικό ασθενοφόρο ανετράπη - υπό άγνωστες συνθήκες - στο Γουδή νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8).

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο πέθανε.

Ο 50χρονος διακομίστηκε μετά το τροχαίο στο Λαϊκό Νοσοκομείο, με τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποβλήθηκε σε αξονική και κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του.

Ανατροπή ασθενοφόρου στο Γουδή - Νεκρός ο ασθενής Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
Ανατροπή ασθενοφόρου στο Γουδή - Νεκρός ο ασθενής Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς ο ασθενής υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και οι διασώστες, οι οποίοι φέρουν κάποια τραύματα αλλά είναι σε καλή κατάσταση.

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θάσος: Επίθεση Ισραηλινού τουρίστα σε ντόπιους που πραγματοποιούσαν παρέμβαση αλληλεγγύης στη Γάζα

Ελλάδα / Θάσος: Επίθεση Ισραηλινού τουρίστα σε ντόπιους που πραγματοποιούσαν παρέμβαση αλληλεγγύης στη Γάζα

Ο άντρας διακρίνεται στο βίντεο να επιτίθεται σε γυναίκα με βρισιές και χειρονομίες ενώ ακούγεται να λέει πως είναι περήφανος για τον ισραηλινό στρατό
LIFO NEWSROOM
 
 