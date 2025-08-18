Φλόριντα: Η στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα με τρεις νεκρούς

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν νταλίκα έκανε παράνομη αναστροφή.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός κάνοντας την αναστροφή έκλεισε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας. Το αποτέλεσμα ήταν ένα μίνιβαν που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση να συγκρουστεί με το τρέιλερ της νταλίκας.

Δύο από τους επιβάτες του μίνιβαν έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε στο νοσοκομείο λίγες ώρες αργότερα.

Τα θύματα ήταν μία 37χρονη γυναίκα από το Πόμπανο Μπιτς, ένας 30χρονος από τη Φλόριντα Σίτι και ένας 54χρονος κάτοικος Μαϊάμι.

Βίντεο από το τροχαίο:

The alleged semi-truck driver who killed three people while making a U-turn at an “Official Use Only” turn on the Florida Turnpike is an ILLEGAL MIGRANT who was granted a commercial driver’s license by the State of California.

pic.twitter.com/Ky7w9hsojX — Breaking911 (@Breaking911) August 17, 2025

Καρέ-καρέ καταγράφηκε η στιγμή της σύγκρουσης από την κάμερα της καμπίνας της νταλίκας. Στο βίντεο, ο οδηγός φαίνεται ατάραχος, παρακολουθώντας τη σκηνή του δυστυχήματος πριν ακινητοποιήσει το όχημα.

Ο ίδιος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρεις ανθρωποκτονίες από αμέλεια.