Φλόριντα: Η στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα με τρεις νεκρούς

Ο οδηγός της νταλίκας συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρεις ανθρωποκτονίες από αμέλεια

Φλόριντα: Η στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα με τρεις νερκούς
Φωτογραφία: X
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν νταλίκα έκανε παράνομη αναστροφή.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός κάνοντας την αναστροφή έκλεισε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας. Το αποτέλεσμα ήταν ένα μίνιβαν που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση να συγκρουστεί με το τρέιλερ της νταλίκας.

Δύο από τους επιβάτες του μίνιβαν έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε στο νοσοκομείο λίγες ώρες αργότερα.

Τα θύματα ήταν μία 37χρονη γυναίκα από το Πόμπανο Μπιτς, ένας 30χρονος από τη Φλόριντα Σίτι και ένας 54χρονος κάτοικος Μαϊάμι.

Βίντεο από το τροχαίο:

Καρέ-καρέ καταγράφηκε η στιγμή της σύγκρουσης από την κάμερα της καμπίνας της νταλίκας. Στο βίντεο, ο οδηγός φαίνεται ατάραχος, παρακολουθώντας τη σκηνή του δυστυχήματος πριν ακινητοποιήσει το όχημα.

Ο ίδιος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρεις ανθρωποκτονίες από αμέλεια.

