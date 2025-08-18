Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: Οι πρώτες δηλώσεις - Έτοιμος για τριμερή ο Ουκρανός πρόεδρος

Στο Οβάλ Γραφείο υποδέχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλτν Τραμπ τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τιμή μας που έχουμε τον Ζελένσκι στις ΗΠΑ, νομίζω πως καταγράφεται πρόοδος για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έχοντας στο πλευρό του τον Ζελένσκι.

«Είναι πιθανόν πως κάτι θα μπορούσε να προέλθει από την πρόσφατη συνάντηση με τον Πούτιν. Εάν όλα πάνε καλά,θα μπορούσε να υπάρξει μια τριμερής» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο τέλος του δρόμου», είπε επίσης, ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, ενώ υπογράμμισε πως πιστεύει ότι «κι ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε επιπλέον, πως θα εργαστεί με την Ουκρανία και όλους προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η ειρήνη θα παραμείνει σε ισχύ, αναφέροντας παράλληλα, πως θα εργαστεί με τη Ρωσία και την Ουκρανία ενώ έκρινε ότι μια κατάπαυση πυρός δεν είναι αναγκαία, υπογραμμίζοντας ωστόσο, πως θα υπάρξει πολλή βοήθεια στο θέμα της ασφάλειας.

«Δεν πιστεύω πως χρειάζεται μια εκεχειρία. Γνωρίζω πως αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι καλό, όμως κατανοώ επίσης γιατί στρατηγικά μια χώρα ή μια άλλη δεν τη θέλουν» δήλωσε.

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ενώπιον δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο πως θα έχει μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά το πέρας των συναντήσεών του στον Λευκό Οίκο.

«Σας ευχαριστούμε πρόεδρε Τραμπ για τις προσπάθειές σας» είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ τόνισε ότι πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος, επισημαίνοντας ότι είναι έτοιμος για τριμερή συνάντηση και δηλώνοντας ανοιχτός στο ενδεχόμενο εκλογών.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο Ζελένσκι, υποσχέθηκε δε πως οι ΗΠΑ «θα εμπλακούν» στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας.

«Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άμυνας, διότι είναι εκεί κάτω, είναι η Ευρώπη, όμως επίσης εμείς θα τους βοηθήσουμε. Θα εμπλακούμε», δήλωσε ενώπιον του Τύπου ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες που συνοδεύουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Ερωτηθείς σχετικά με τι εγγυήσεις ασφαλείας χρειάζεται, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε: Τα πάντα.

Επίσης, είπε πως είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο εκλογών σε ασφαλείς συνθήκες εάν ο πόλεμος στη Ρωσία τερματιστεί, με τις εκλογές στην Ουκρανίαν να έχουν ανασταλεί αυτήν τη στιγμή λόγω του στρατιωτικού νόμου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε: «Πρέπει να εργαστούμε στο κοινοβούλιο διότι κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν μπορείς να έχεις εκλογές», ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να έχουν μια δημοκρατική, ανοικτή, νόμιμη εκλογική αναμέτρηση.

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: Ποιοι Ευρωπαίοι συμμετέχουν

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ήταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι ηγέτες που έφτασαν στον Λευκό Οίκο, όπου τους υποδέχτηκε η επικεφαλής του πρωτοκόλλου Μόνικα Κρόουλι.

Στις κρίσιμες συνομιλίες που θα ακολουθήσουν μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετέχουν επίσης, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: Τι φοβάται και γιατί ανησυχεί η Ευρώπη

Ενώ οι ΗΠΑ αναμένεται να επικεντρωθούν στις εδαφικές παραχωρήσεις που απαιτεί η Μόσχα, η Ουκρανία θα επιδιώξει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Η αβεβαιότητα βαραίνει τους συμμάχους, οι οποίοι έχουν ελάχιστα περιθώρια να αντικρούσουν τις απαιτήσεις του Τραμπ, και παραμένουν δύσπιστοι για το κατά πόσο ο Πούτιν θέλει πραγματικά ειρήνη. Ένα ακόμη εμπόδιο είναι ο ίδιος ο Τραμπ: επιθυμεί μια γρήγορη συμφωνία, αλλά δεν έχει δώσει σαφές σχέδιο για το πώς θα επιτευχθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε ηγέτες το Σαββατοκύριακο ότι είναι ανοιχτός στη συμμετοχή των ΗΠΑ σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Παράλληλα, τόνισε ότι θέλει να υπάρξει συμφωνία άμεσα και ότι θα πιέσει το Κίεβο να δεχθεί, με στόχο μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι εντός της εβδομάδας, ένα χρονοδιάγραμμα που οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν υπερβολικά βιαστικό, δεδομένων των εκκρεμοτήτων.

Σύμφωνα με πηγές, ο Τραμπ αποκάλυψε στοιχεία των συνομιλιών του με τον Πούτιν σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με Ευρωπαίους, χωρίς όμως λεπτομέρειες. Ευρωπαίοι διπλωμάτες εξέφρασαν ιδιωτικά την απογοήτευσή τους, υπογραμμίζοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης φαίνεται να αποκόμισε τα περισσότερα οφέλη από τη σύνοδο.

«Ο Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν θέλει, ή να συνεχίσει να πολεμά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, υπονοώντας ότι η Κριμαία δεν θα επιστραφεί και ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ωστόσο, η ομάδα του Τραμπ προσπάθησε να μετριάσει τις προσδοκίες για άμεση λύση. «Απέχουμε πολύ ακόμη», δήλωσε ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, που συμμετείχε στη σύνοδο, στο Fox News την Κυριακή. «Δεν βρισκόμαστε στο χείλος μιας συμφωνίας ειρήνης. Αλλά πιστεύω ότι σημειώθηκε πρόοδος».

