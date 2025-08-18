Ντόναλντ Τραμπ σε Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Είστε ωραίος με αυτό το κοστούμι»

Πλήθος θετικών σχολίων απέσπασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Εν όψει της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο, τις τελευταίες ώρες βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος η ενδυματολογική επιλογή του Ουκρανού προέδρου, δηλαδή το κατά πόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επρόκειτο να εμφανιστεί με κοστούμι στον Λευκό Οίκο.

Το ζήτημα αυτό ήρθε ξανά στο προσκήνιο, στον απόηχο της συνάντησης των δύο ηγετών τον Φεβρουάριο, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος είχε εμφανιστεί με στρατιωτική ενδυμασία, γεγονός που είχε ενοχλήσει φανερά τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ωστόσο σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στον Λευκό Οίκο φορώντας ένα μαύρο σακάκι, χωρίς γραβάτα, αποσπώντας θετικά σχόλια τόσο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο και από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα, πως νωρίτερα σήμερα σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, Ουκρανοί αξιωματούχοι ρωτήθηκαν για το αν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να φορέσει κοστούμι κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Αφότου οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε στον Ουκρανό ομόλογό του «είστε ωραίος με αυτό το κουστούμι», ενώ στη συνέχεια ένας δημοσιογράφους του είπε χαρακτηριστικά «λατρεύω το κοστούμι».