ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τι περιμένουμε από τη συνάντηση Ζελένσκι - Ευρωπαίων - Τραμπ: 5 ερωτήματα και απαντήσεις για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά τι είναι διατεθειμένοι να δεχθούν οι Ευρωπαίοι;

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τι περιμένουμε από τη συνάντηση Ζελένσκι - Ευρωπαίων - Τραμπ: 5 ερωτήματα και απαντήσεις για την Ουκρανία Facebook Twitter
0

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί το απόγευμα της Δευτέρας (20:00 ώρα Ελλάδος) με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ θα ακολουθήσει και συνάντηση παρουσία αρκετών Ευρωπαίων ηγετών, σε μια κρίσιμη συζήτηση μετά τις διαβουλεύσεις του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα. 

Μετά τη συνάντηση της Παρασκευής, ο Τραμπ αναθεώρησε τη στάση του και προσέγγισε τη ρωσική θέση: να συνεχιστούν οι μάχες χωρίς εκεχειρία ή νέες κυρώσεις, ενώ θα διεξάγονται διαπραγματεύσεις για ειρήνη. Ο Πούτιν προέβαλε ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου την παραχώρηση περίπου 9.000 τ.χλμ. οχυρωμένης ουκρανικής γης στο Ντονέτσκ, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να κατακτήσουν.

Αργά το βράδυ της Κυριακής (ώρα Ουάσινγκτον), ο Τραμπ αύξησε την πίεση προς τον Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι «εναπόκειται σε εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο». Ωστόσο, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν πως συμφωνία δεν είναι ακόμη κοντά, με τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο να τονίζει: «Δεν βρισκόμαστε στο χείλος μιας συμφωνίας».

Σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Ρωσία, Στιβ Γουίτκοφ, Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», που θα συζητηθούν με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Δευτέρα.

#1 Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συνάντηση;

Στον Λευκό Οίκο θα βρεθούν, πέρα από τον Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ.

Από αμερικανικής πλευράς θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Στιβ Γουίτκοφ και άλλοι σύμβουλοι.

#2 Τι συνέβη στη σύνοδο Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα;

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς επίσημη συμφωνία και με συνέντευξη Τύπου όπου κυριάρχησε ο Πούτιν. Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ αιφνιδιαστικά απέσυρε την απαίτησή του για εκεχειρία, λέγοντας ότι Μόσχα και Κίεβο πρέπει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ειρήνης και ότι ο Πούτιν ζητά την παραχώρηση της περιοχής του Ντονμπάς για να λήξει ο πόλεμος.

Για τη Ρωσία, η υποδοχή με τιμές στις ΗΠΑ θεωρήθηκε σημείο καμπής στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον, με Ρώσους αξιωματούχους να μιλούν για «νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας» στην Ευρώπη.

#3 Τι σημαίνει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και ποιες εγγυήσεις συζητούνται;

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, εφόσον υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία. Ο Γουίτκοφ διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να παράσχουν «εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5» όχι μέσω ΝΑΤΟ, αλλά διμερώς, με συμμετοχή και ευρωπαϊκών κρατών.

Το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ προβλέπει την αρχή της συλλογικής άμυνας: επίθεση σε ένα μέλος θεωρείται επίθεση σε όλα. Η πιθανότητα παρόμοιων εγγυήσεων εκτός ΝΑΤΟ θα τεθεί στο τραπέζι της Δευτέρας.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει επίσης τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Ζελένσκι εντός της εβδομάδας.

#4 Τι επιδιώκει ο Ζελένσκι;

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά εκεχειρία ή αποκλιμάκωση πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Έχει απορρίψει τις απαιτήσεις της Μόσχας για παραχώρηση πέντε ουκρανικών περιοχών, περιλαμβανομένης της Κριμαίας.

Παράλληλα, απαιτεί δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας από τις δυτικές δυνάμεις ώστε η Ρωσία να μην επαναλάβει επιθετικές ενέργειες. Υπενθυμίζει δε ότι η Μόσχα έχει παραβιάσει επανειλημμένα διεθνείς συμφωνίες, όπως το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994.

Ο Ζελένσκι ζητά επίσης ενίσχυση των κυρώσεων αν δεν πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση.

#5 Τι θέλει ο Πούτιν;

Ο Ρώσος πρόεδρος απαιτεί την παραχώρηση του Ντονμπάς ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ παράλληλα θέλει να περιοριστεί σημαντικά ο ουκρανικός στρατός και να επανέλθει η χώρα σε σφαίρα ρωσικής επιρροής.

Η Ρωσία χαιρέτισε την απουσία νέων αμερικανικών κυρώσεων μετά τη σύνοδο, ενώ ο Τραμπ δεν ήρε ούτε τις υφιστάμενες.

#5+1 Τι ακολουθεί;

Ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να προχωρήσει γρήγορα σε συμφωνία. Η Ουάσινγκτον ελπίζει να οργανώσει τριμερή συνάντηση με Ουκρανία και Ρωσία μέσα στην εβδομάδα, αν και δεν υπάρχει ακόμη ημερομηνία.

Ο Πούτιν έκλεισε με πρόταση στον Τραμπ: «Την επόμενη φορά στη Μόσχα;». Ο Τραμπ απάντησε: «Θα υπάρξουν αντιδράσεις, αλλά ίσως να το δω να γίνεται».

Με πληροφορίες από The Washington Post

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

O Τραμπ αποκλείει ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή προσάρτηση της Κριμαίας

Διεθνή / O Τραμπ αποκλείει ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή προσάρτηση της Κριμαίας

Ο Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο «αν το θέλει», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας όμως πως μια ειρηνευτική συμφωνία θα προϋπέθετε ότι «δεν θα υπάρξει ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ»
LIFO NEWSROOM
Ο Πούτιν βλέπει την Ουκρανία μέσα από τον φακό της δυσαρέσκειας για τη χαμένη δόξα της Σοβιετικής Ένωσης

Διεθνή / Ο Πούτιν βλέπει την Ουκρανία μέσα από τον φακό της δυσαρέσκειας για τη χαμένη δόξα της Σοβιετικής Ένωσης

Μιλώντας μετά τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής, ο πρόεδρος Πούτιν άφησε και πάλι να εννοηθεί ότι ο πόλεμος έχει να κάνει με τη μειωμένη θέση της Ρωσίας μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης
LIFO NEWSROOM
Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Διεθνή / Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πλέον το δόγμα Πούτιν περί ειρήνης και όχι εκεχειρίας και αυτό προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, που φοβάται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πιέσει την Ουκρανία να συνθηκολογήσει
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Ισραήλ λέει ότι Ιρανοί πράκτορες στρατολόγησαν δεκάδες πολίτες του

Διεθνή / Το Ισραήλ λέει ότι Ιρανοί πράκτορες στρατολόγησαν δεκάδες πολίτες του

Ισραηλινοί πολίτες, δελεασμένοι μέσω Telegram, κατηγορούνται για συνεργασία με Ιρανούς πράκτορες σε σχέδια σαμποτάζ, εμπρησμούς και δολοφονίες – η νέα διάσταση της «σκιώδους» σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν
LIFO NEWSROOM
Wall Street Journal: Το ιστορικό Soho House πωλείται για 1,8 δισ. δολάρια 

Διεθνή / Wall Street Journal: Η Λέσχη Soho House πωλείται για 1,8 δισ. δολάρια 

Η παγκόσμια λέσχη των celebrities αποχωρεί από το Χρηματιστήριο και γίνεται ξανά private, καθώς επενδυτές με επικεφαλής μία από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες των ΗΠΑ ετοιμάζονται να αποκτήσουν τον έλεγχο 
LIFO NEWSROOM
Τσαρλς Οπενχάιμερ: «Χρειαζόμαστε μια ειρηνική πυρηνική αναγέννηση»

Διεθνή / Τσαρλς Οπενχάιμερ: «Χρειαζόμαστε μια ειρηνική πυρηνική αναγέννηση»

Ογδόντα χρόνια μετά τη ρίψη της ατομικής βόμβας που κατασκεύασε ο παππούς του Ρόμπερτ, ο Τσαρλς Οπενχάιμερ μέσω ενός άρθρου του στο Time Magazine προσπαθεί να αναδείξει την άλλη πλευρα της πυρηνικής ενέργειας
LIFO NEWSROOM
O Τραμπ αποκλείει ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή προσάρτηση της Κριμαίας

Διεθνή / O Τραμπ αποκλείει ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή προσάρτηση της Κριμαίας

Ο Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο «αν το θέλει», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας όμως πως μια ειρηνευτική συμφωνία θα προϋπέθετε ότι «δεν θα υπάρξει ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ»
LIFO NEWSROOM
Κι άλλοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς κατευθύνονται στην Ουάσιγκτον και ετοιμάζονται να φέρουν όπλα

Διεθνή / Κι άλλοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς κατευθύνονται στην Ουάσιγκτον και ετοιμάζονται να φέρουν όπλα

Περισσότεροι στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς κατευθύνονται στην Ουάσιγκτον και ετοιμάζονται να οπλιστούν, σε μια σημαντική αλλαγή μετά την εντολή του Τραμπ για «επιστροφή του ελέγχου» της πρωτεύουσας από εγκληματικές ομάδες
LIFO NEWSROOM
Ιρλανδία: Η τεράστια έξαρση στη χρήση κοκαΐνης και η θεαματικότερη κατάσχεση φορτίου ναρκωτικών

Διεθνή / Ιρλανδία: Η τεράστια έξαρση στη χρήση κοκαΐνης και η θεαματικότερη κατάσχεση φορτίου ναρκωτικών

Η Ιρλανδία βιώνει έξαρση στη χρήση κοκαΐνης, με τις κατασχέσεις να φτάνουν σε ιστορικά επίπεδα - Η επιχείρηση MV Matthew αποκάλυψε τη σοβαρότητα του προβλήματος και τη σύνδεση με διεθνή καρτέλ
LIFO NEWSROOM
 
 