Αυτό που βρήκε άνδρας από τη Μινεσότα ενώ ψάρευε βοήθησε σε υπόθεση του 1967

Ένας ψαράς που πρόσφατα βγήκε στον ποταμό Μισσισσιππή στη Μινεσότα κατέληξε να εντοπίσει ένα βυθισμένο αυτοκίνητο, βοηθώντας στην επίλυση μιας υπόθεσης αγνοούμενου σχεδόν 60 ετών, σύμφωνα με τις αρχές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μπρόντι Λοχ, ο ψαράς «στο επίκεντρο αυτής της αξιοσημείωτης αλυσίδας γεγονότων» όπως σχολιάζει ο Guardian, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο WCCO της Μινεάπολης ότι κάλεσε τις αρχές αφού ανακάλυψε μια Buick της δεκαετίας του 1960 με μια συσκευή σόναρ το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.

Μέχρι την Τετάρτη στην κοινότητα Sartell, δύτες του τοπικού γραφείου του σερίφη και ένα άλλο πλήρωμα είχαν ανακτήσει το όχημα. Μάλιστα, οι ερευνητές που επεξεργάζονταν το αυτοκίνητο βρήκαν ανθρώπινα λείψανα μέσα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Steve Soyka, του σερίφη της κομητείας Stearns.

Επιπλέον, η υπηρεσία του Soyka ανέφερε ότι, μέσω της πινακίδας του αυτοκινήτου, οι ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν ότι το αυτοκίνητο ανήκε στον Ρόι Μπεν, ο οποίος σε ηλικία 59 ετών δηλώθηκε ως αγνοούμενος στο γραφείο του σερίφη της κοντινής κομητείας Μπέντον τον Σεπτέμβριο του 1967, και δεν είχε εμφανιστεί έκτοτε.

Οι αξιωματούχοι έστειλαν τα λείψανα που βρήκαν στο αυτοκίνητο του Μπεν, στο γραφείο ιατροδικαστή για να δουν αν θα υπάρξει ταυτοποίηση. Παρόλα αυτά, με βάση τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο και τον αριθμό στο όχημα, το γραφείο του Soyka δήλωσε ότι εκτιμά πως τα λείψανα ανήκουν στον αγνοούμενο Μπεν.

Παράλληλα, το γραφείο του Soyka πρόσθεσε ότι παρέδωσε την υπόθεση στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπέντον, Τρόι Χεκ, που από την πλευρά του, δήλωσε στο CNN ότι έχει ειδοποιήσει την οικογένεια του Μπεν, από την οποία είχαν προηγουμένως ζητηθεί δείγματα DNA. «Είμαστε απλώς ευγνώμονες που πιθανόν να έχουμε επιτέλους την ανακούφιση που χρειαζόμασταν για να φέρουμε τη λύτρωση σε αυτήν την οικογένεια», δήλωσε ο Χεκ.

Ένα δελτίο αγνοουμένων που δημοσιεύτηκε από το τμήμα δημόσιας ασφάλειας της Μινεσότα ανέφερε ότι ο Μπεν εθεάθη τελευταία φορά στις 25 Σεπτεμβρίου 1967 «με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό». Οδηγούσε επίσης το τετράθυρο, μεταλλικό μπλε Buick Electra του 1963.

Ο Μπεν ήταν ιδιοκτήτης μιας υπηρεσίας επισκευής ηλεκτρικών συσκευών στο Σεντ Κλάουντ της Μινεσότα, όταν εξαφανίστηκε, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικής ημερήσιας εφημερίδας εκείνη την εποχή. Η St Cloud Daily Times ανέφερε επίσης, ότι η σύζυγος του Μπεν πέθανε έναν χρόνο πριν εξαφανιστεί.

Ο αδελφός του Μπεν, Γουόλτερ, συνεργάστηκε με τις αρχές που ερευνούσαν την εξαφάνιση αλλά τα στοιχεία τότε δεν κατέληξαν ποτέ σε κάτι οριστικό, όπως ανέφερε το CNN.

Ο Γουόλτερ Μπεν προχώρησε στην πώληση των προσωπικών αντικειμένων του αγνοούμενου αδελφού του σε δημοπρασία το 1968, ανέφερε η St Cloud Daily Times. Ο Ρόι Μπεν κηρύχθηκε στη συνέχεια νεκρός το 1975, περίπου οκτώ χρόνια αφότου τον είδαν για τελευταία φορά ζωντανό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της St Cloud Daily Times.

Αφού τελικά εντοπίστηκε, το αυτοκίνητο του Ρόι Μπεν ήταν «γεμάτο με ιζήματα από τον ποταμό» και «σε σοβαρή φθορά» καθώς βρίσκεται κάτω από το νερό για δεκαετίες, ωστόσο ήταν «άθικτο», σύμφωνα με το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Ο Λοχ δήλωσε στο WCCO ότι ελπίζει ότι η οικογένεια του Ρόι ήταν επιτέλους πιο κοντά στο να λάβει ουσιαστικές απαντήσεις για το τι του συνέβη. Το απέδωσε σε καλή τύχη που αυτός και ο φίλος με τον οποίο ψάρευε, δεν πέρασαν δίπλα από το αυτοκίνητο του Μπεν χωρίς να το εντοπίσουν με σόναρ εκείνη την μοιραία ημέρα.

«Ήταν 100% τύχη», είπε ο Λοχ.

Με πληροφορίες από Guardian