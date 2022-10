Η φωτογράφος πίσω από το μαγικό στιγμιότυπο με τους Φέντερερ-Ναδάλ: «Τέλος μιας χρυσής εποχής»

Ήταν ένα στιγμιότυπο που έκανε το γύρο του κόσμου, προκαλώντας συγκίνηση ακόμη και σε όσους δεν ασχολούνται με το τένις.

Η φωτογράφος Έλλα Λινγκ περίμενε ασφαλώς να είναι φορτισμένο το κλίμα στον τελευταίο αγώνα ενός θρύλου του τένις, ωστόσο, όπως λέει, αιφνιδιάστηκε κι η ίδια από την ένταση των συναισθημάτων.

Μπροστά της βρίσκονταν δύο θρύλοι του παγκόσμιου τένις, Ρότζερ Φέντερερ κι ο Ράφα Ναδάλ, με τα χέρια τους πιασμένα, να κλαίνε ανεξέλεγκτα, στον αγώνα - αυλαία για τον Ελβετό.

Facebook Twitter Φωτ.: Ella Ling/Shutterstock

Η Λινγκ άρχισε να πατά το κουμπί της φωτογραφικής της μηχανής ελπίζοντας για το καλύτερο.

«Μόνο όταν επέστρεψα στον υπολογιστή και κατέβασα όλες τις φωτογραφίες συνειδητοποίησα τη λήψη αυτή και σκέφτηκα 'ουάου, αυτή είναι που θέλω να μοιραστώ με όλους'» ανέφερε η Λινγκ που παρακολουθεί επαγγελματικά τα τουρνουά τένις σε όλο τον κόσμο.

Η συγκεκριμένη εικόνα, με το χέρι του Φέντερερ πάνω από εκείνο του αντιπάλου δεκαετιών στα κορτ, έκανε παγκόσμια αίσθηση, αποτυπώνοντας μια σκηνή που, σύμφωνα με τη Λινγκ, δεν έχει ξαναδεί στα κορτ.

Photographer Ella Ling speaks about the “raw” photo she took of Roger Federer and Rafael Nadal holding hands at the Laver Cup after the final match of Federer’s career https://t.co/vcQ04CiNdH pic.twitter.com/xHoMC1BGdE

«Ήθελα να καταγράψω μια εικόνα που να συνοψίζει την ατμόσφαιρα εκείνης της ημέρας, αλλά και μια στιγμή στην ιστορία για το τελευταίο ματς του Φέντερερ πριν τη "συνταξιοδότησή"» προσθέτει.

«Θα ήθελα να έχω μια εμβληματική φωτογραφία, αλλά ποτέ δε φαντάστηκα πως πραγματικά θα τραβούσα μια τέτοια» λέει.

Never seen anything like that in tennis 👬 and never will again.

The end of the golden era.

Goodbye Roger and well played, Sir. @rogerfederer @RafaelNadal @LaverCup @CanonUKandIE @ShutterstockNow #letsholdhands #thelastdance #RF pic.twitter.com/rbtjVe483f