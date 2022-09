Το αντίο ενός θρύλου: Συγκίνηση κι αποθέωση για τον Ρότζερ Φέντερερ - Τα δάκρυα του Ράφα Ναδάλ

Ήταν ένας αγώνας που κυριολεκτικά κανείς δεν έδωσε βάση στο αποτέλεσμά του. Κι αυτό γιατί ήταν ιστορικός για άλλους λόγους.

Ένας έντονα συγκινημένος Ρότζερ Φέντερερ που δεν κατόρθωσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, είπε αντίο στο τένις, παίζοντας τον τελευταίο αγώνα της καριέρας του με τον Ράφα Ραφάλ στο πλευρό του κι όχι αντίπαλό του, στο πλαίσιο του Laver Cup.

Μετά την ήττα των δύο, ο 41χρονος δέχτηκε παρατεταμένο χειροκρότημα από το κοινό, με χιλιάδες ανθρώπους να φωνάζουν εν χορώ το όνομά του στην O2 Arena του Λονδίνου.

Saying so long while soaking it in. #LaverCup pic.twitter.com/dnIAIF7c07

Ο ίδιος, αγκαλιάζοντας τον Ναδάλ, τον μεγαλύτερο αντίπαλό του, με 40 κοινές αναμετρήσεις, στάθηκε αδύνατο να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Ήταν μια υπέροχη μέρα. Είμαι χαρούμενος, όχι λυπημένος. Είναι τέλεια να είμαι εδώ, είμαι ευτυχής που τα κατάφερα» ανέφερε ο 41χρονος Ελβετός, κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam.

Ωστόσο, δεν ήταν ο μόνος συναισθηματικά φορτισμένος. Ο 36χρονος Ναδάλ που καθόταν δίπλα στον Φέντερερ καθώς η Έλι Γκούλνινγκ ερμήνευε για τη διοργάνωση, ξέσπασε και εκείνος σε κλάματα.

If there's one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B