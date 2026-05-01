Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur τίθεται σε ισχύ

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur για τη δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, υπογράφηκε τον Ιανουάριο, μετά από περισσότερα από 25 χρόνια διαλείπουσων διαπραγματεύσεων και τίθεται σε ισχύ από σήμερα, 1η Μαΐου 2026.

Συνολικά, η ΕΕ και η Mercosur αντιπροσωπεύουν το 30% του παγκόσμιου ΑΕΠ και περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές.

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur προκαλεί ανησυχία

Η συμφωνία, η οποία καταργεί τους δασμούς σε περισσότερο από το 90% του εμπορίου μεταξύ των δύο πλευρών, έχει προκαλέσει διχασμό στην Ευρώπη, με τη Γαλλία να ηγείται της αντίδρασης λόγω ανησυχιών ότι ορισμένοι από τους αγρότες της θα βρεθούν σε χειρότερη θέση.

Ωστόσο, με την υποστήριξη της πλειοψηφίας των χωρών της ΕΕ, οι Βρυξέλλες προχώρησαν, καθώς επιδιώκουν τη διαφοροποίηση του εμπορίου ενόψει των προκλήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την Παρασκευή την έναρξη της εφαρμογής της συμφωνίας, δηλώνοντας στο X: «Η προσωρινή εφαρμογή θα δείξει τα απτά οφέλη της συμφωνίας».

Today, the EU-Mercosur agreement begins to apply provisionally.



The benefits are real and visible as of now.



Tariffs start falling.



Companies are gaining access to new markets.



Investors have the predictability they need.



Provisional application will show the agreement’s… pic.twitter.com/VHr5FEA1v8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 1, 2026

Είπε ότι «από τώρα και στο εξής... οι δασμοί αρχίζουν να μειώνονται» και οι ευρωπαϊκές εταιρείες «αποκτούν πρόσβαση σε νέες αγορές».

Η συμφωνία ευνοεί τις ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων, κρασιού και τυριού, ενώ διευκολύνει την είσοδο στην Ευρώπη του βοείου κρέατος, των πουλερικών, της ζάχαρης, του ρυζιού, του μελιού και της σόγιας από τη Νότια Αμερική.

Αναμένονται συνομιλίες

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι «νόμιμες» ευαισθησίες στην ΕΕ έχουν ληφθεί υπόψη.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, η φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα επρόκειτο να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές συνομιλίες με ηγέτες των χωρών της Mercosur, στις οποίες περιλαμβάνονται η Αργεντινή και η Βραζιλία.

Η εφαρμογή της συμφωνίας έρχεται μετά την παραπομπή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ τον Ιανουάριο, αντί να της δώσει το πράσινο φως.

Η Γαλλία προσπάθησε ανεπιτυχώς να εμποδίσει τη συμφωνία λόγω ανησυχιών για τους αγρότες της, οι οποίοι φοβούνται να υποσκελιστούν από φθηνότερα προϊόντα από τη γεωργική υπερδύναμη Βραζιλία και τις γειτονικές της χώρες.

Η σθεναρή γαλλική αντίθεση στη συμφωνία προκάλεσε δημόσια ρήξη με τη Γερμανία, η οποία εξαρτάται από τις εξαγωγές, θέτοντας τις δύο μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ αντιμέτωπες μεταξύ τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, δημοσίευσε την Παρασκευή δικό του μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαιρετίζοντας την εφαρμογή της συμφωνίας με τη Μερκοσούρ.

Heute wird das Handelsabkommen zwischen der EU 🇪🇺 & #MERCOSUR 🇧🇷🇺🇾🇵🇾🇦🇷Wirklichkeit. Fast alle Zölle zwischen unseren Handelsräumen fallen weg – 700 Millionen Menschen können von mehr Wohlstand & Wachstum profitieren. Damit stärken wir unsere Resilienz & regelbasierten Handel. — Johann Wadephul (@AussenMinDE) May 1, 2026

«Αυτό ενισχύει την ανθεκτικότητά μας και το εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες», ανέφερε στο X.

Παράλληλα με την προσπάθειά της να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τη Μερκοσούρ, η ΕΕ προχώρησε επίσης με άλλες συμφωνίες για να πλησιάσει άλλες σημαντικές αγορές, όπως η Ινδία, η Αυστραλία και η Ινδονησία.

Με πληροφορίες από AFP