«Η εκλογή Τραμπ ανοίγει τον δρόμο για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», λέει ο Ισραηλινός ΥΠΟΙΚ

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, χαιρέτισε την επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές, λέγοντας ότι «ήρθε η ώρα» για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

Το σχόλιο έγινε μία ημέρα αφότου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μαγνητοφωνημένη δήλωσή του, είπε ότι έχει μιλήσει τρεις φορές με τον Τραμπ μετά τις εκλογές και ότι «συμφωνούν σε ό,τι αφορά την ιρανική απειλή».

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς απευθυνόταν σε μέλη του ακροδεξιού Θρησκευτικού Σιωνιστικού κόμματος του οποίου είναι μέλος, όταν τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου, δήλωσε ότι το 2025 θα είναι «η χρονιά της προσάρτησης (της Δυτικής Όχθης)».

Τα ισραηλινά στρατεύματα κατέχουν την περιοχή της Δυτικής Όχθης από το 1967 και το τέλος του Πολέμου των Έξι Ημερών.

