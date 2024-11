Αμερικανικές εκλογές: Νετανιάχου και Τραμπ έχουν ήδη μιλήσει τρεις φορές

Στις σχέσεις ΗΠΑ με Ισραήλ αλλά και στην επικοινωνία που είχε με τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι είχε συνομιλίες με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τρεις φορές κατά τις τελευταίες ημέρες με στόχο την ενίσχυση της ισχυρής συμμαχίας ανάμεσα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.

«Ήταν πολύ καλές και πολύ σημαντικές συνομιλίες. Συμφωνούμε απολύτως με κάθε πτυχή της ιρανικής απειλής και του κινδύνου που αυτή συνιστά. Βλέπουμε επίσης τις μεγάλες ευκαιρίες ενώπιον του Ισραήλ στον τομέα της ειρήνης και επέκτασής της και σε άλλους τομείς», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου.

Παράλληλα, από την ισραηλινή πλευρά, το γραφείο του προέδρου της χώρας ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα έχει συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο την Τρίτη για να συζητήσουν για τις κρίσεις στη Γάζα και στον Λίβανο.

Υπενθυμίζεται πως τα συγχαρητήριά του, με πανηγυρικό τρόπο, έσπευσε να δώσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη θριαμβευτική του νίκη στις αμερικανικές εκλογές.

Dear Donald and Melania Trump,



Congratulations on history’s greatest comeback!



Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.



This is a huge victory!



In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA