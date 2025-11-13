Τέλος στα φθηνά δέματα από Shein και Temu: Η ΕΕ επιβάλλει δασμούς το 2026

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν σήμερα, Πέμπτη, να επισπεύσουν για το επόμενο έτος τους τελωνειακούς δασμούς σε δέματα χαμηλής αξίας που φτάνουν στην ΕΕ.

Στόχος η καταπολέμηση των φθηνών κινεζικών εισαγωγών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πρόκειται για μια κίνηση που αναμένεται να πλήξει τις κινεζικές διαδικτυακές εταιρείες λιανικής πώλησης Shein και Temu.

«Το συντομότερο δυνατό» οι δασμοί της ΕΕ

Η συμφωνία για την εισαγωγή δασμών «το συντομότερο δυνατό το 2026» που προέκυψε από τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες ξεκινά τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η έγκριση του οποίου απαιτείται επίσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επιταχύνει την επιβολή τελών σε δέματα χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ένωση, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τα κινεζικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ (αθέμιτος ανταγωνισμός) στην Ευρώπη.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς είχε προτείνει στους υπουργούς να καταργηθεί η απαλλαγή από τους δασμούς «de minimis» για διαδικτυακές αγορές κάτω των 150 ευρώ (175 δολάρια) το πρώτο τρίμηνο του 2026, δύο χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα «απλοποιημένο προσωρινό τελωνειακό τέλος», δήλωσε.

Το 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση της εξαίρεσης, αλλά μόνο από το 2028, όταν πρόκειται να τεθεί σε ισχύ μια ευρύτερη αναθεώρηση του τελωνειακού καθεστώτος της ΕΕ και η εξαίρεση de minimis θα καταργηθεί πιο επίσημα.

Η αντίδραση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών κατά Shein, Temu, AliExpress

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι Shein, Temu, AliExpress και Amazon Haul, οι οποίες στέλνουν προϊόντα από κινεζικά εργοστάσια απευθείας στους αγοραστές, προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλές τιμές εν μέρει χάρη στην απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασμούς, βλάπτοντας τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές.

«Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες, ιδίως οι λιανοπωλητές, έχουν επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι αυτή η στρέβλωση του ανταγωνισμού πρέπει να αρθεί χωρίς καθυστέρηση», έγραψε ο Σέφκοβιτς.

Ο γερμανικός διαδικτυακός λιανοπωλητής Zalando (ZALG.DE), μεταξύ εκείνων που πιέζουν την ΕΕ να αναλάβει δράση, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η κατάργηση της εξαίρεσης θα πρέπει να επιταχυνθεί και ότι ένα τέλος διαχείρισης σε ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούσε να «διαδραματίσει συμπληρωματικό ρόλο» εν τω μεταξύ.

Η Shein αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ οι Temu, AliExpress και Amazon δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Παράλληλα, η Shein αντιμετωπίζει νομικές διαδικασίες στη Γαλλία για την πώληση παιδόμορφων κούκλων του σεξ στην πλατφόρμα της.

Σημειώνεται πως ο αριθμός των πακέτων ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας που έφτασαν στην Ένωση διπλασιάστηκε πέρυσι σε 4,6 δισεκατομμύρια, με πάνω από το 90% αυτών από την Κίνα, και η Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της Ένωσης, δέχεται πιέσεις από εταιρείες της ΕΕ για να σταματήσει αυτή τη ροή πιο γρήγορα.

«Έχουμε ήδη λάβει περισσότερα δέματα από ό,τι σε ολόκληρο το έτος 2024, και η Black Friday και τα Χριστούγεννα είναι προ των πυλών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο νομοθέτης της ΕΕ Ντιρκ Γκότινκ, επικεφαλής διαπραγματευτής για τη νέα τελωνειακή νομοθεσία, χαιρετίζοντας την κίνηση για την ταχύτερη κατάργηση της απαλλαγής από τους δασμούς.

Οι ΗΠΑ έχουν καταργήσει τη δική τους πολιτική «de minimis» που επέτρεπε την αφορολόγητη είσοδο σε δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων, προκαλώντας ανησυχία για το γεγονός ότι οι φθηνές κινεζικές εισαγωγές θα στραφούν περισσότερο την Ευρώπη.

