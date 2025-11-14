Ποια πακέτα από Shein, Temu και AliExpress αφορά η επιβολή δασμών από την ΕΕ - Τι σημαίνει για τις αγορές

Την επιβολή δασμών σε μικρά πακέτα από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως Shein, Temu, AliExpress και Amazon Haul, αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών.

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών αποφάσισαν να επιβάλουν φορολόγηση επί των μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που στη συντριπτική τους πλειονότητα προέρχονται από την Κίνα, μέσω της κατάργησης της απαλλαγής από δασμούς των προϊόντων μικρής αξίας.

Το μέτρο προτάθηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να συνοδεύεται από έξοδα διεκπεραίωσης επί κάθε μικρού πακέτου που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Τα περισσότερα από αυτά αφορούν ηλεκτρονικές αγορές από τις πλατφόρμες Shein και Temu. Το ύψος αυτών των εξόδων δεν έχει ορισθεί, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επιβάρυνση δύο ευρώ ανά πακέτο.

Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίαζε να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά στα μέσα του 2028 στο πλαίσιο ευρύτερης μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης, ενός μεγάλου προγράμματος εναρμόνισης και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ κρατών μελών.

Ομως, «αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης», δηλώνει σε σημείωμά του προς τους 27 ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς.

Στην πραγματικότητα, πολλοί τομείς της αγοράς ζητούν την αντιμετώπιση- χωρίς καθυστερήσεις- του αθέμιτου ανταγωνισμού που συνιστά η απαλλαγή των μικρών πακέτων από την επιβολή δασμών.

Από το 2026 η επιβολή των δασμών

Σήμερα, Κομισιόν και υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν για την ανάγκη θέσπισης μεταβατικού συστήματος για τη φορολόγηση των μικρών πακέτων που θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με σχέδιο κοινού ανακοινωθέντος, δεσμεύονται, δεδομένου του επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, για την εξεύρεση απλής και προσωρινής λύσης που θα επιτρέψει την εφαρμογή των μέτρων αυτών μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τα μεταβατικά αυτά μέτρα θα τεθούν προς έγκριση στο προσεχές συμβούλιο των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών στις 12 Δεκεμβρίου.

«Η Ελλάδα στηρίζει» τους δασμούς στα φθηνά πακέτα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης του ECOFIN στις Βρυξέλλες, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σε αυτές τις δύο ημέρες των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN, συζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ και τη ρύθμιση των stablecoins έως τη φορολόγηση της ενέργειας και την μεταρρύθμιση των τελωνείων. Ειδικότερα, όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του ελάχιστου ποσού των 150 ευρώ, επιτρέποντας έτσι την δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες εντός των συνόρων της ΕΕ. Πιστεύουμε ότι η πολιτική αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη θέση της Γαλλίας να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό ζητώντας την άμεση εφαρμογή σε ακόμη πιο πρώιμο χρονοδιάγραμμα, από τις αρχές του 2026. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ένωση συνολικά».

