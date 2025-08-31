ΔΙΕΘΝΗ
Η εβδομάδα της κρίσης για την Κίνα: Οι στρατηγικές κινήσεις της στην παγκόσμια σκακιέρα

Αυτή η εβδομάδα για το Πεκίνο είναι μια ευκαιρία για επίδειξη στρατιωτικής, πολιτικής, και οικονομικής ισχύος, καθώς και της ικανότητας του να προσφέρει εναλλακτικές σε μια απρόβλεπτη εποχή

LifO Newsroom
Φωτ: Freepik
Είναι η αρχή μιας πολύ σημαντικής εβδομάδας για την Κίνα, και γίνεται φανερό πως γνωρίζουν ότι ο κόσμος παρακολουθεί.

Σε μια περίοδο αναταραχής για την παγκόσμια τάξη, με πολέμους να μαίνονται και παλαιές διεθνείς αξίες να αμφισβητούνται, η Κίνα παίζει ένα στρατηγικό διπλωματικό παιχνίδι. Αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην επίδειξη της δύναμής της.

Σε μια εποχή που η Αμερική υπό τον Ντόναλντ Τραμπ δείχνει όλο και πιο μονομερείς τάσεις, αγνοώντας ή αποξενώνοντας παραδοσιακούς συμμάχους με τους δασμούς που επέβαλλε, η Κίνα θέλει να παρουσιάσει την ικανότητά της να συνενώνει, να ηγείται και την ξεκάθαρη επιδίωξή της να διαμορφώσει μια νέα παγκόσμια τάξη με σαφώς αντι-αμερικανικά χαρακτηριστικά.

Η Σύνοδος του Οργάνιμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), είναι η πρώτη μιας σειράς σημαντικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στην Κίνα αυτήν την εβδομάδα, φέρνοντας μαζί ηγέτες από ορισμένες από τις πιο σημαντικές – και κάποιες που χαρακτηρίζονται ως «ταραχοποιοί» – χώρες του κόσμου.

Εξωτερικά, η SCO είναι ένα φόρουμ ασφάλειας, που ιδρύθηκε αρχικά από λίγους γείτονες της Κίνας για να συζητήσουν θέματα συνόρων. Ωστόσο, έχει εξελιχθεί σε ένα δίκτυο 26 κρατών από Ασία, Ευρώπη και Αφρική, καλύπτοντας το 43% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 23% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Κάποιοι το έχουν ονομάσει «άξονα αναταραχής», και δικαιολογημένα, αν δει κανείς τον κατάλογο των καλεσμένων: ηγέτες από Ρωσία, Ιράν, Ινδία, Πακιστάν, Μιανμάρ, Λευκορωσία και Τουρκία θα είναι εκεί. Παρότι δεν υπάρχουν αμοιβαία αμυντικά συμφωνητικά και δεν αναμένονται σημαντικές συνθήκες, η εικόνα αυτή αποσκοπεί σαφώς να κλονίσει όσους παρακολουθούν από τη Δύση.

Κίνα: Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι αποτυχημένες προσπάθειες του Τραμπ για ειρήνη

Κεντρικό θέμα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι αποτυχημένες προσπάθειες του Τραμπ για ειρήνη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, επίτιμος προσκεκλημένος, έχει εδώ την καλύτερη ευκαιρία για να ανανεώσει τη στήριξή του από τις συγκεκριμένες χώρες . Η Κίνα παρουσιάζεται ουδέτερη στο ουκρανικό ζήτημα, αλλά έχει παράσχει κρίσιμη οικονομική στήριξη στην προσπάθεια του Πούτιν, προσφέροντας εξαρτήματα, αγοράζοντας το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του, καθώς και σημαντική διπλωματική κάλυψη.

Η Κίνα επιθυμεί τη λήξη του πολέμου, καθώς αποστρέφεται την αβεβαιότητα και προετοιμάζεται για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, αλλά δεν θέλει να δει έναν Πούτιν αδύναμο ή έναν Τραμπ να απολαμβάνει επιτυχίες.

Η παρουσία του Ινδού πρωθυπουργού Narendra Modi είναι επίσης επιτυχία για τον Σι Τζινπίνγκ. Αν και οι δύο χώρες έχουν μεγάλες διαφορές και μια βίαιη σύγκρουση το 2020 στα σύνορά τους, και ο Modi έχει να επισκεφτεί την Κίνα επτά χρόνια, αυτή η σύνοδος γίνεται σε μια περίοδο όξυνσης των αμερικανο-ινδικών σχέσεων λόγω των δασμών από την αμερικανική πλευρά.

Διαβάστε: Παρέλαση ισχύος στο Πεκίνο: Σι, Πούτιν και Κιμ στέλνουν μήνυμα στη Δύση

Η Κίνα επιδιώκει να φιλοξενεί όσους η αμερικανική πολιτική απομονώνει. Η εβδομάδα κορυφώνεται την Τετάρτη με μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιεν Αν Μεν του Πεκίνου, για να τιμηθούν τα 80 χρόνια από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν εκτός από τον Σι Τζινπίνγκ, ο Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν, η πρώτη φορά που ο ηγέτης της Β. Κορέας παρακολουθεί τόσο μεγάλο πολυμελές γεγονός. Θα φανούν και νέα όπλα «τέταρτης γενιάς», ορισμένα για πρώτη φορά στο κοινό.

Αυτή η εβδομάδα για το Πεκίνο είναι μια ευκαιρία για επίδειξη στρατιωτικής, πολιτικής, και οικονομικής ισχύος, καθώς και της ικανότητας του να προσφέρει εναλλακτικές σε μια απρόβλεπτη εποχή.

Το μόνο ερώτημα είναι κατά πόσο ο υπόλοιπος κόσμος εμπιστεύεται και αποδέχεται αυτή την αλλαγή.

Με πληροφορίες από Sky News

