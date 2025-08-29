ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Παρέλαση ισχύος στο Πεκίνο: Σι, Πούτιν και Κιμ στέλνουν μήνυμα στη Δύση

Δεκάδες ξένοι ηγέτες θα βρεθούν στο Πεκίνο για την παρέλαση της λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενόψει μίας πιθανής συνόδου ανάμεσα στον Σι και τον Ντόναλντ Τραμπ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Παρέλαση ισχύος στο Πεκίνο: Σι, Πούτιν και Κιμ στέλνουν μήνυμα στη Δύση Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα βρεθούν στο πλευρό του Σι Τζινπίνγκ στην εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση της Κίνας στο Πεκίνο στις 3 Σεπτεμβρίου, σε μια συλλογική πρόκληση προς τη Δύση και παράλληλα σε μια μεγάλη διπλωματική νίκη για τον Κινέζο πρόεδρο.

Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, 26 ξένοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κανένας δυτικός ηγέτης δεν θα παρευρεθεί, με εξαίρεση τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίκο. Ανάμεσα στους υπόλοιπους: ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζασκιάν, ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Νότιας Κορέας Γου Γουόν-σικ.

Σι Τζινπίνγκ: Τι σημαίνει η παρουσία Πούτιν και Κιμ στο πλευρό του

Η συμμετοχή του Πούτιν, ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και είχε επισκεφθεί τελευταία φορά την Κίνα τον Μάιο, υπογραμμίζει τη σταθερότητα της στρατηγικής σχέσης Μόσχας–Πεκίνου, παρά τις δυτικές κυρώσεις που πιέζουν τη ρωσική οικονομία. Για τον Κιμ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την πρώτη εμφάνιση Βορειοκορεάτη ηγέτη σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση από το 1959, η παρουσία του έχει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Παρέλαση ισχύος στο Πεκίνο: Σι, Πούτιν και Κιμ στέλνουν μήνυμα στη Δύση Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου

Η παρουσία στο Πεκίνο ενισχύει τη νομιμοποίηση του Κιμ, του οποίου το καθεστώς εξαρτάται σχεδόν ολοκληρωτικά από την κινεζική αγορά για τρόφιμα και καύσιμα. Παράλληλα προσφέρει στον Σι ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στην Ουάσινγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πρόσφατα ότι θα επιδιώξει νέα συνάντηση με τον Κιμ, έπειτα από τις άκαρπες συνομιλίες του 2018–19.

Αν ο Σι εμφανιστεί στο πλευρό τόσο του Κιμ όσο και του Πούτιν, θα έχει επιρροή σε ένα «τρίγωνο» που οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονται να ελέγξουν.

Η παρέλαση, από τις μεγαλύτερες που έχουν οργανωθεί τα τελευταία χρόνια στην πλατεία Τιενανμέν, θα παρουσιάσει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και σύγχρονα οπλικά συστήματα, από μαχητικά αεροσκάφη έως υπερηχητικούς πυραύλους. Τα τελευταία χρόνια το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας έχει οργανώσει εντυπωσιακές εκδηλώσεις μνήμης, με το σταθερό μήνυμα ότι η Κίνα δεν θα γονατίσει ποτέ ξανά με τέτοιον τρόπο.

Παρέλαση ισχύος στο Πεκίνο: Σι, Πούτιν και Κιμ στέλνουν μήνυμα στη Δύση Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου

Στο πολιτικό πεδίο, η κοινή εμφάνιση με Πούτιν και Κιμ ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση του Σι απέναντι στην Ουάσινγκτον, ενόψει μιας πιθανής συνόδου κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο. Οι δύο πλευρές συζητούν για την αποφυγή νέου εμπορικού πολέμου και την παράταση της 90ήμερης αναστολής δασμών, με τον Σι να επιδιώκει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν ισχυρότερος. 

Άλλωστε, η Κίνα έχει ήδη λειτουργήσει στο παρελθόν ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Τραμπ και Κιμ, κατά την προηγούμενη θητεία ου Αμερικανού προέδρου. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, τώρα το ζητούμενο είναι αν ο Σι θα αξιοποιήσει ξανά αυτόν τον ρόλο και αν μπορεί να αναλάβει πιο ουσιαστική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Κίνα του Σι Τζινπίνγκ: Εκκαθαρίσεις, παράνοια και λίγο από Στάλιν και ΜάοΗ Σκοτεινή Πολιτική Σκηνή

Διεθνή / Η Κίνα του Σι Τζινπίνγκ: Εκκαθαρίσεις, παράνοια και λίγο από Στάλιν και Μάο

Η Κίνα παραμένει μυστήριο για τον κόσμο: οι καθαρισμοί της ηγεσίας υπό τον Σι Τζινπίνγκ θυμίζουν Στάλιν και Μάο, ενώ οι φήμες και οι πολιτικές αναταράξεις προκαλούν ανησυχία διεθνώς
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ παγώνει ελέγχους εξαγωγών για να εξασφαλίσει συμφωνία με την Κίνα για το εμπόριο

Διεθνή / Ο Τραμπ παγώνει ελέγχους εξαγωγών για να εξασφαλίσει συμφωνία με την Κίνα για το εμπόριο

Σήμερα στη Στοκχόλμη είναι προγραμματισμένο να συναντηθούν αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των δυο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου για διαπραγματεύσεις για το εμπόριο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

EE: 1 στους 5 Ευρωπαίους κινδυνεύει να συνταξιοδοτηθεί στη φτώχεια χωρίς άμεσες μεταρρυθμίσεις στα συνταξιοδοτικά

Διεθνή / 1 στους 5 Ευρωπαίους κινδυνεύει να συνταξιοδοτηθεί στη φτώχεια αν δεν γίνουν άμεσες μεταρρυθμίσεις

Σε 40 χρόνια θα υπάρχουν μόνο 1,5 εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο, δηλαδή η μισή αναλογία σε σχέση με σήμερα, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
LIFO NEWSROOM
Γαλλία: Χρέος πάνω από 120% και πολιτικό δράμα - «Τέλος της αφθονίας», προειδοποιεί ο Μακρόν

Διεθνή / Γαλλία: Χρέος πάνω από 120% και πολιτικό δράμα - «Τέλος της αφθονίας» προειδοποιεί ο Μακρόν

Η Γαλλία βυθίζεται σε πολιτική και οικονομική κρίση: κυβέρνηση σε κίνδυνο, χρέος που ξεπερνά το 120% του ΑΕΠ και σκληρά μέτρα λιτότητας - Θα αντέξει ο Μπαϊρού ή οδηγείται η χώρα σε χάος;
LIFO NEWSROOM
ICE Air: Η «μυστική αεροπορική» του Τραμπ που απελαύνει μετανάστες με δισεκατομμύρια κέρδη

Διεθνή / ICE Air: Η «μυστική αεροπορική» του Τραμπ που απελαύνει μετανάστες με δισεκατομμύρια κέρδη

Η ICE γίνεται η μεγαλύτερη υπηρεσία απελάσεων στην ιστορία των ΗΠΑ - Μυστικές πτήσεις, ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες που πλουτίζουν και καταγγελίες για χαοτικές και επικίνδυνες συνθήκες στις «πτήσεις-φυλακές»
LIFO NEWSROOM
Τουρκία: Δεν επετράπη σε Ευρωπαίους δημάρχους να επισκεφθούν τον Ιμάμογλου στη φυλακή

Διεθνή / Τουρκία: Δεν επετράπη σε Ευρωπαίους δημάρχους να επισκεφθούν τον Ιμάμογλου στη φυλακή

Οι δήμαρχοι των δικτύων Eurocities των ευρωπαϊκών και του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων B40 ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Ιμάμογλου
LIFO NEWSROOM
Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: Ο δήμαρχος της πόλης καταδικάζει το μίσος κατά της τρανς κοινότητας μετά την επίθεση

Διεθνή / Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: Ο δήμαρχος της πόλης καταδικάζει το μίσος κατά της τρανς κοινότητας μετά την επίθεση

«Όποιος χρησιμοποιεί αυτό το περιστατικό ως ευκαιρία για να δαιμονοποιήσει την τρανς ή οποιαδήποτε άλλη κοινότητα, έχει χάσει κάθε αίσθηση ανθρωπιάς» ξεκαθάρισε ο Τζέικομπ Φρέι
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ γεμίζει την Ουάσιγκτον στρατό και FBI: Πόσο μειώθηκε η εγκληματικότητα;

Διεθνή / Ο Τραμπ γεμίζει την Ουάσιγκτον στρατό και FBI: Πόσο μειώθηκε η εγκληματικότητα;

Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε «έκτακτη ανάγκη εγκληματικότητας» στην Ουάσιγκτον, με στρατό, FBI και ICE στους δρόμους -Τα εγκλήματα μειώθηκαν, οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 1.000, αλλά τα δικαστήρια βουλιάζουν
LIFO NEWSROOM
Δημήτρης Δασκαλάκης: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ και επιτέθηκε στον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Διεθνή / Δημήτρης Δασκαλάκης: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ και επιτέθηκε στον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

«Δεν μπορώ να συνεχίσω να υπηρετώ σε ένα περιβάλλον που χρησιμοποιεί το CDC ως όχημα για την παραγωγή πολιτικών και υλικού που δεν αντικατοπτρίζουν την επιστημονική αλήθεια και στοχεύουν στη βλάβη, αντί στη βελτίωση, της δημόσιας υγείας», έγραψε χαρακτηριστικά
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την επόμενη ημέρα - Το παρών έδωσε και ο Τόνι Μπλερ

Διεθνή / Γάζα: Σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την «επόμενη ημέρα» - Παρών και ο Τόνι Μπλερ

Σύμφωνα με τον Αμερικανό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, οι ΗΠΑ ετοιμάζουν ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο» για τη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου, το οποίο εκτιμάται ότι θα έρθει τους επόμενους μήνες
LIFO NEWSROOM
Ουκρανία: «Θα πεθάνουμε εδώ αν χρειαστεί» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες από το μέτωπο του Ντονμπάς

Διεθνή / Ουκρανία: «Θα πεθάνουμε εδώ αν χρειαστεί» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες από το μέτωπο του Ντονμπάς

Ρώσοι στρατιώτες σημειώνουν μεγάλη προέλαση στο Ντονμπάς, πλησιάζοντας επικίνδυνα Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ - Oυκρανοί ελεύθεροι σκοπευτές περιγράφουν πώς κρατούν την τελευταία γραμμή άμυνας ενάντια σε μια πιθανή περικύκλωση
LIFO NEWSROOM
 
 