Financial Times: Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε κινεζική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία

Η πρόταση, που είχε διατυπωθεί αρχικά από τον Πούτιν, φέρεται να παρουσιάστηκε σε συνάντηση του Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Απάντησε η αμερικανική κυβέρνηση

LifO Newsroom
Φωτ: Getty Images
Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πρότεινε την αποστολή κινεζικών στρατευμάτων ως ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Η πρόταση, που είχε διατυπωθεί αρχικά από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, φέρεται να παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα σε συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Η κυβέρνηση Τραμπ διαψεύδει το δημοσίευμα των Financial Times

Ανώτατος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ απέρριψε τις πληροφορίες χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς» και υποστήριξε ότι «δεν υπήρξε καμία συζήτηση για Κινέζους ειρηνευτές». Ωστόσο, το σενάριο έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έχει απορριφθεί κατηγορηματικά από τον Ζελένσκι, λόγω της στήριξης που παρέχει το Πεκίνο στη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Η πρόταση τέθηκε στο πλαίσιο ευρύτερων συνομιλιών για τους όρους μιας εκεχειρίας και τις πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφέρει η Δύση στην Ουκρανία, καθώς και για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια μεταπολεμική συμφωνία. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, η οποία θα επιτηρείται από διεθνή ειρηνευτική δύναμη.

Η πρόταση για ανάπτυξη κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά το 2022, στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης, όταν η Ρωσία διατηρούσε ακόμη στρατεύματα γύρω από το Κίεβο.

Η πρόταση Λαβρόφ για εγγυήσεις στην Ουκρανία

Το Πεκίνο στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένο να διαδραματίσει «εποικοδομητικό ρόλο» στην επίλυση του πολέμου, ύστερα και από τις πρόσφατες ρωσικές εισηγήσεις ότι η Κίνα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας από τους εγγυητές ασφάλειας της Ουκρανίας σε μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης. Ο Σεργκέι Λαβρόφ, μάλιστα, πρότεινε αυτόν τον μήνα οι μόνιμοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων η Ρωσία και η Κίνα, να αποτελέσουν τη βάση μιας τέτοιας εγγύησης. Ωστόσο, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε ότι τα δημοσιεύματα περί ειρηνευτικής δύναμης «δεν είναι αληθή».

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας / Φωτ: EPA, αρχείου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει εξαρχής την κινεζική εμπλοκή. «Η Κίνα δεν μας βοήθησε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο από την αρχή. Aντιθέτως στήριξε τη Ρωσία με drones και όπλα», δήλωσε, κατηγορώντας το Πεκίνο ότι ανέχθηκε την προσάρτηση της Κριμαίας και ότι επιτρέπει στη Μόσχα να στρατολογεί Κινέζους εθελοντές. Σύμφωνα με στοιχεία της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών, τουλάχιστον 155 Κινέζοι πολίτες έχουν ήδη σταλεί στο μέτωπο.

Ουκρανία και Ευρώπη προτιμούν ειρηνευτική αποστολή υπό την Τουρκία

Η ουκρανική πλευρά δείχνει μεγαλύτερη διάθεση συνεργασίας με την Τουρκία σε μια μελλοντική ειρηνευτική αποστολή. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαβεβαίωσε την Πέμπτη τον Ζελένσκι ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει νέες συνομιλίες με τη Μόσχα και να συμβάλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας εφόσον υπάρξει συμφωνία ειρήνης. Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει ήδη επιχειρήσει να μεσολαβήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου και τελευταία έχει προτείνει τη συμμετοχή της σε ειρηνευτική δύναμη, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αφήνουν να εννοηθεί ότι θα έβλεπαν θετικά έναν τέτοιο ρόλο για την Άγκυρα.

Με πληροφορίες από Financial Times

