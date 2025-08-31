Η Ινδία δεσμεύεται να βελτιώσει τις σχέσεις με την Κίνα, λέει ο Μόντι στον πρόεδρο Σι

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα ότι το Νέο Δελχί δεσμεύεται να βελτιώσει τις σχέσεις με το Πεκίνο στη διάρκεια σημαντικής συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο ενός περιφερειακού φόρουμ ασφαλείας.

Ο Μόντι βρίσκεται στην Κίνα για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια προκειμένου να συμμετάσχει σε μια διήμερη σύνοδο του Οργανισμού για τη Συνεργασία της Σανγκάης μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ηγέτες από την κεντρική, τη νότια και νοτιοανατολική Ασία, καθώς και από τη Μέση Ανατολή, σε μια επίδειξη αλληλεγγύης του Παγκόσμιου Νότου.

"Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε τις σχέσεις μας στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, της (αμοιβαίας) εμπιστοσύνης και των (αμοιβαίων) ευαισθησιών", είπε ο Μόντι στον Σι κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Ινδού ηγέτη στο X.

Indian PM Narendra Modi and President Xi Jinping meet on the sidelines of the SCO summit — signaling a rare high-level engagement between India and China. pic.twitter.com/5nlKHmhXLr — Defence Index (@Defence_Index) August 31, 2025

Η διμερής συνάντηση έλαβε χώρα πέντε ημέρες αφότου η Ουάσινγκτον επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς 50% σε ινδικά προϊόντα λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί.

Αναλυτές λένε πως ο Σι και ο Μόντι επιδιώκουν να παρουσιάσουν ενιαίο μέτωπο απέναντι στην πίεση της Δύσης.

Ο Μόντι είπε πως έχει δημιουργηθεί ατμόσφαιρα "ειρήνης και σταθερότητας" στα διαφιλονικούμενα σύνορά τους στα Ιμαλάια, τόπο μιας παρατεταμένης στρατιωτικής αντιπαράθεσης έπειτα από φονικές στρατιωτικές συγκρούσεις το 2020 μετά τις οποίες πάγωσε η συνεργασία στα περισσότερα πεδία μεταξύ των στρατηγικών αντιπάλων που διαθέτουν αμφότεροι πυρηνικά όπλα.

Συμφωνία μεταξύ Ινδίας και Κίνας για τη διαχείριση των συνόρων

Ο Ινδός πρωθυπουργός πρόσθεσε πως επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για τη διαχείριση των συνόρων, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Οι δύο ηγέτες είχαν μία σημαντική συνάντηση στη Ρωσία πέρυσι όπου κατέληξαν σε συμφωνία για συνοριακές περιπολίες ξεκινώντας μια προσπάθεια λιωσίματος των πάγων η οποία έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδα καθώς το Νέο Δελχί επιδιώκει να αντισταθμίσει τις ανανεωμένες δασμολογικές απειλές της Ουάσινγκτον.

Οι απευθείας πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών, που είχν ανασταλεί από το 2020, "επαναλαμβάνονται", πρόσθεσε ο Μόντι χωρίς να αναφερθεί σε χρονικό πλαίσιο.

Η Κίνα συμφώνησε να άρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, λιπασμάτων και μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων αυτόν τον μήνα στη διάρκεια μιας σημαντικής επίσκεψης στην Ινδία του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών Γουάνγκ Γι.

Landed in Tianjin, China. Looking forward to deliberations at the SCO Summit and meeting various world leaders. pic.twitter.com/gBcEYYNMFO — Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025

Η Κίνα εναντιώνεται στους υψηλούς δασμούς της Ουάσινγκτον στην Ινδία και θα "σταθεί σθεναρά δίπλα στην Ινδία", δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Κινέζος πρεσβευτής στην Ινδία Σου Φεϊχόνγκ.

Επί δεκαετίες, η Ουάσινγκτον καλλιεργούσε επιμελώς σχέσεις με το Νέο Δελχί με την ελπίδα ότι θα λειτουργούσε ως περιφερειακό αντίβαρο στο Πεκίνο.

Τους τελευταίους μήνες η Κίνα επέτρεψε σε Ινδούς προσκυνητές να επισκεφθούν βουδιστικούς τόπους στο Θιβέτ, και οι δύο χώρες ήραν αμοιβαία περιορισμούς στη χορήγηση βίας.