Η διαστημική υπηρεσία της Ιαπωνίας ματαιώνει τη δοκιμή πυραύλου Epsilon S έπειτα από φωτιά

Η διαστημική υπηρεσία JAXA της Ιαπωνίας ματαίωσε τη δοκιμή του κινητήρα του πυραύλου Epsilon S έπειτα από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο διαστημικό κέντρο Tanegashima την Τρίτη.

«Υπήρξε μια ανωμαλία κατά τη διάρκεια της σημερινής δοκιμής . Προσπαθούμε να εκτιμήσουμε τι συνέβη», δήλωσε η JAXA. «Λυπούμαστε πολύ που δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες», δήλωσε ο διευθυντής του προγράμματος της JAXA Takayuki Imoto σε συνέντευξη Τύπου. «Μπορούμε να μάθουμε από την αποτυχία. Θα εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να αναπτύξουμε έναν πιο αξιόπιστο πύραυλο».

Πλάνα του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα NHK έδειχναν φλόγες και καπνό να υψώνονται από την τοποθεσία στο νότιο ιαπωνικό νησί. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου ανέφεραν μια μεγάλη έκρηξη λίγο μετά την έναρξη της δοκιμής στις 8:30 π.μ. τοπική ώρα.

